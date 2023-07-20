世行行長：印度應利用跨國企業的“中國加一”戰略

印度/國際/經貿

世界銀行新任行長彭安傑（Ajay Banga）周三表示，隨着企業尋求供應鏈多元化，印度有機會藉著全球企業在中國以外建廠的努力中獲利。路透社報導指，近年來，許多企業採取了“中國加一”戰略，在中國大陸之外建立新的生產基地。上個月就任世界銀行行長的萬事達卡公司前CEO彭安傑說，印度有三到五年的時間抓住這個機會吸引外資。

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彭安傑當天在印度新德里訪問時向記者表示，“我認為印度目前的機遇是抓住‘中國加一’的機會。這個機會不會持續10年”。印度總理莫迪（Narendra Modi）上個月對美國進行了首次國事訪問，與此同時，美國公司也紛紛宣布對印度進行投資。

彭安傑指出，在全球經濟放緩的情況下，印度的經濟增長得到了國內消費的緩衝。他此行還會見了印度財政部長尼爾馬拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman），並談到了印度目前擔任輪值主席國的二十國集團（G20）事宜。

彭安傑在會後說，“明年初世界經濟放緩的下行風險更大”。

彭安傑呼籲私人資本投資幫助全球為可再生能源籌資。據世界銀行估計，到2030年，發展中國家將需要1萬億美元用於綠色能源轉型，以幫助實現凈零排放目標。

印度裔美國人彭安傑說，“事實是，我們需要不同形式的優惠資本。我們還需要不同形式的多邊銀行資本、政府資本和慈善資本來承擔第一風險，或幫助實現混合融資。”