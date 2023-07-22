印度政府拒絕比亞迪投資10億美元在印建廠提案

印度/中國/經貿

據印度《經濟時報》周六報導，印度政府拒絕了中國汽車製造商比亞迪公司與總部位於海德拉巴的MEIL公司合作在印度建立價值10億美元的四輪驅動車製造廠的提案。這兩家公司在向印度商業和工業部提交的申請中提議在印度中部的海德拉巴市建立一家電動汽車工廠。

4月18日，中國汽車製造商比亞迪在上海車展上展示其新車型。

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路透社本月中旬報導稱，比亞迪已提交了一份價值10億美元的投資提案，擬與一家印度公司合作在該國生產電動汽車和電池。《經濟時報》報導稱，印度商務部、商業和工業部下屬的工業與國內貿易促進部已就投資建議徵求了其他部門的意見。報導援引一位印度官員的話說，“在討論過程中，對中國在印度投資的安全問題提出了擔憂”。另一位參與討論的官員說，“現有規則不允許此類投資”。

7月14日，路透社援引三位熟悉內情的人士的話稱，比亞迪已提交了一份投資10億美元的提案，計畫與MEIL公司合作在印度生產電動汽車和電池。路透社報導稱，長期計畫是在印度生產從掀背車到豪華車型的全系列比亞迪品牌電動汽車。

路透社報導指，印度目前是世界第三大汽車市場，如果比亞迪的計畫獲得批准，該公司將在美國以外的世界主要汽車市場佔有一席之地。據《經濟時報》周六報導，在兩家公司提交給印度當局的提案中，他們承諾每年在該工廠生產10000至15000輛電動汽車。一位參與該計畫的人士說，MEIL公司將提供資金，而技術和技能將來自比亞迪。

報導指，比亞迪目前在印度市場開展業務，提供兩款純電動汽車Atto 3和e6，並計畫於今年年底在該國市場推出“海豹”電動汽車。去年10 月，比亞迪在印度推出了Atto 3電動車，正式進入印度乘用車市場。在此之前，這家中國新能源汽車巨頭已經在印度向企業客戶銷售電動巴士和電動汽車。