系列突擊搜查事件後美國諮詢公司在華業務萎縮

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英國《金融時報》周日報導稱，由於政府的國家安全突襲嚇跑了當地客戶，全球投資者也從中國的交易中撤出，美國頂級諮詢公司在吸引在華業務方面遭遇困難。貝恩管理諮詢公司告訴新招聘的中國員工要等到2025年才能開始工作，而麥肯錫公司大約一半的員工沒有帶薪客戶項目可做。波士頓諮詢公司的中國團隊一直在召開戰略會議，討論如何重振下滑的業務。

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報導指，今年5月，中國國家安全部門表示，在對貝恩上海分公司和凱盛融英進行突擊搜查後，他們正在調查該行業是否危害國家安全。上述公司專門為管理顧問和投資者與45萬名專家組成的網絡對接。知情人士稱，由於現有團隊沒有足夠的工作機會，美國三大頂級管理諮詢公司都推遲了新員工的入職日期，讓新加入的顧問在等待期間提高技能、獲得額外學位或出去旅行。

據波士頓諮詢公司（中國）的相關人士透露，今年上半年，該公司未能實現內部收入預期，因此高管們開始就如何在下半年扭轉自身業務制定戰略。三位與麥肯錫關係密切的人士說，該公司也在努力爭取新項目，許多員工都在從事無法向客戶收費的提案或其他工作。“在麥肯錫中國感覺就像是在一艘正在下沉的船上，”一位初級顧問說道。

麥肯錫告訴英國《金融時報》，該公司在中國擁有“穩定的客戶和招聘渠道”。波士頓諮詢公司沒有回應置評請求。三家美國諮詢公司的高級顧問表示，跨境活動曾是需求的主要驅動力，因為外國對中國興趣的下降以及中國自身的內向型轉變導致了業務量的減少。

顧問們表示，這一下降最為明顯的是貝恩公司，該公司最近將新員工的入職日期推遲至2025年。據兩位知情人士透露，今年早些時候，該公司向中國員工提供了6個月的自願休假，休假期間這些員工仍將獲得部分工資。這些諮詢公司的困境是在中美地緣政治緊張局勢加劇以及北京對可能的間諜活動提高警惕的背景下發生的。

中國國家安全部門4月搜查了貝恩公司中國總部，沒收了設備並就之前的諮詢項目詢問了員工。四名了解調查情況的人士表示，警方正在調查通過凱盛融英聘請的外部專家傳遞給貝恩的敏感信息。貝恩中國團隊聘請了這位在國企工作的專家，負責評估市場潛在規模的項目。三人稱這是一家韓國公司的半導體相關項目。

一些中國客戶現在不願意使用貝恩公司。根據招標細節，蒙牛5月份聘請了貝恩公司來調查全球競爭對手並制定牛奶品牌計畫。但負責該合同的蒙牛公司一名姓孟的員工表示，該項目最近已被取消。貝恩告訴英國《金融時報》，不會對客戶工作發表評論，蒙牛也沒有回應置評請求。

經常聘請貝恩公司顧問對收購目標進行盡職調查的私募股權集團也正在退出在華投資。“客戶說我們不能再與美國諮詢公司合作，”一家美國諮詢公司的高管表示。該高管說，一些國有集團已開始詢問通過第三方僱用他們的公司，而另一些則詢問他們數據的存儲位置。在評論有關貝恩和麥肯錫正在考慮完全退出中國的傳言時，貝恩表示，該公司沒有退出計畫。麥肯錫表示致力於中國市場。