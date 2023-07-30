非洲尋求夥伴關係加工其資源

RFI專欄 / 非洲經濟

非洲 – 在非洲內陸國博茨瓦納首都哈博羅內（Gaborone），兩周前（2023年07月11日至14日）舉辦的第15屆«美國和非洲商業峰會»（US-Africa Business Summit）期間，本台法廣（RFI）特派記者採集到眾多非洲政要的公開發言。其中，在07月26日本周三的法語《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄節目中，有東道國博茨瓦納總統莫克維齊·馬西西（Mokgweetsi MASISI），及剛果民主共和國國務部長兼外貿部長讓-呂西安·布薩(Jean Lucien BUSSA)分別談及非洲資源的開發事宜。

廣告 繼續瀏覽後續

-- 非洲國家尋求獲得加工其資源的技能 -

本台法廣（RFI）法文網自2023年07月24日星期一開始，連續四天在《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄中特派記者克萊爾（Claire Bargelès）自博茨瓦納首都哈博羅內（Gaborone）發回的系列採訪錄音片段。其中，07月26日星期三播出的第三篇報道，法文原標題為：[Sommet d'affaires États-Unis-Afrique: l’Afrique veut des partenariats pour transformer ses ressources]。換做中文可被譯作[美非商業峰會:非洲想要夥伴關係以加工其資源]。下面是簡介以供分享。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）沒有出席在哈博羅內（Gaborone）舉行的第15屆«美國和非洲商業峰會»（US-Africa Business Summit）。然而，博茨瓦納首都緊鄰南非邊境，距離比勒陀利亞或普瑞陀利亞（Pretoria）只有300公里。本台法廣（RFI）的這篇法文報道在開文中提到，南非有可能要為其在俄烏戰爭中的態度付出代價。華盛頓高層正在討論是否讓南非出口產品在2024年繼續享有美國《非洲增長與機會法》（AGOA）的免稅優惠措施。

-- 博茨瓦納尋求更好地利用其鑽石資源 -

聯合國貿易和發展會議（Unctad）在去年發布的報告中提到，非洲大陸83%的國家依賴基礎商品，這造成它們在遭遇經濟衝擊時極其的脆弱。

RFI Image Archive / Diamants : la production de De Beers dépend en effet à 70 % du Botswana. Ici, la dernière « vue » organisée par De Beers pour les diamantaires. (illustration) Getty - Phillip Hayson / RFI Image Archive

在第15屆«美國和非洲商業峰會»（US-Africa Business Summit）上，東道主博茨瓦納總統莫克維齊·馬西西（Président Mokgweetsi Masisi）表明了其想要更好地利用該國鑽石資源的意願。他說，博茨瓦納作為寶石級鑽石在產值上的最大出產國，急需發展原材料的價值鏈，以便創造增值，刺激創新和增長，創造契機以開發全球供應鏈。

-- 剛果民主共和國外貿部長談吸引外資 -

本台法廣法文網指出，剛果（金）和贊比亞的電動車電池工廠項目的立項也是這種發展原材料加工意願的反映。就此，本台法廣（RFI）特派記者發回了剛果民主共和國國務部長兼外貿部長讓-呂西安·布薩（Jean-Lucien Bussa）的講話錄音片段。他說，金沙薩尋求農業和礦業的投資者，但尤其希望獲得對這些產品的加工能力。因為，剛果（金）不再出口原材料。金沙薩現在想要發展商業，和所有的合作夥伴，不論是來自美國、中國、歐洲或非洲。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣（RFI）法文網的這一報道最後指出，隨着非洲大陸自由貿易區（Zlecaf）的興起，非洲希望發展區域價值鏈，尤其是在汽車製造業、紡織業和製藥業。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~