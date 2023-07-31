富士康與印度泰米爾納德邦簽約，投資1.94億美元建新廠

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據路透社報導，印度南部泰米爾納德邦政府7月31日表示，台灣富士康已與該邦簽署協議，將投資160億盧比（約合1.94 億美元）新建一座電子元件製造廠，該廠將創造6000 個就業崗位。泰米爾納德邦政府一位匿名消息人士稱，該設施將為富士康子公司工業富聯服務，擬建園區位於邦首府金奈附近的坎切普拉姆（Kancheepuram）區，具體協議細節尚未公開。

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消息人士稱，新工廠將與富士康目前在金奈附近的龐大園區分開，富士康在該園區組裝蘋果公司的iPhone手機，擁有35000多名員工。

泰米爾納德邦工業部長拉賈（TRB Rajaa）在富士康科技集團董事長劉揚偉及其他代表與包括該邦首席部長在內的官員會面後發表聲明說：“這對泰米爾納德邦來說是一項重大成就”。富士康沒有回應置評請求。

劉揚偉在印度出席於周日結束的聯邦政府半導體會議，並會見了印度總理莫迪。路透社上周報導稱，工業富聯正與泰米爾納德邦就投資事宜進行談判，該公司的目標是在2024年建成新工廠。

工業富聯生產電子設備、雲服務設備和工業機器人。目前尚不清楚新的印度工廠是為 iPhone生產零部件，還是為其他公司生產零部件，或者兩者兼而有之。

據路透社去年報導，富士康計畫到2024年底將其位於泰米爾納德邦的iPhone工廠的員工人數增加兩倍，促進產業鏈多元化努力。