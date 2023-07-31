德桑蒂斯將發布經濟政策提案，包括廢除中國的永久正常貿易關係地位

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據《華爾街日報》報導，美國佛羅里達州長、共和黨總統參選人德桑蒂斯（Ron DeSantis）將於7月31日發布其廣泛的經濟政策提案，呼籲對中國採取更強硬的立場，包括要求廢除中國的永久正常貿易關係(PNTR)地位，並採取與美聯儲對抗的態度。

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報導指，德桑蒂斯近來在共和黨總統初選中屢遭挫折，削弱了他作為前總統特朗普的黨內頭號挑戰者的地位，因此他試圖在初選中重新站穩腳跟。德桑蒂斯在美國大選提前投票的州增加了一系列競選活動，並轉而發布政策提案。對華姿態是兩黨多年來思想轉變的結果，將比特朗普作為總統所能做的更進一步。德桑蒂斯呼籲結束與中國的“虐待關係”，扭轉貿易逆差，並禁止進口用竊取的知識產權製造的商品。

德桑蒂斯還將尋求終止中國的永久正常貿易關係地位，但這需要美國國會的同意。這一地位源於1999年中美在北京準備加入世界貿易組織時達成的協議，該協議提供了最優惠的貿易條件和關稅稅率。特朗普對中國製造的商品徵收巨額關稅，試圖以此獲得影響力，但他任內達成的貿易協議在生效最初幾年並沒有刺激美國製造業的發展。

資料顯示，從1980年開始，美國國會曾逐年審議中國的貿易最惠國待遇，但每年都予以延長。1994年，克林頓政府將中國的貿易地位與人權狀況脫鉤。1998年，美國立法將貿易最惠國待遇更名為正常貿易關係地位。根據1999年中美就中國加入世貿組織所達成的雙邊協議，美國應在中國正式加入該組織後，給予中國永久正常貿易關係待遇。

2000月9月19日，美國國會通過給予中國永久正常貿易關係法案。2001年12月27日，時任總統小布什簽署命令，正式宣布給予中國永久正常貿易關係地位，從而結束了美國國會每年對給予中國正常貿易關係地位進行年度審議的歷史。

據報導，德桑蒂斯還將尋求禁止美國公司與中國共享關鍵技術——拜登政府已經為此採取了一些措施，並通過減稅和其他措施鼓勵美國資本從中國迴流，以確保供應鏈安全。關於德桑蒂斯將如何做到這一點，以及他的許多其他建議的細節，並未包含在他的經濟政策提案概述中。

與此同時，德桑蒂斯越來越多地批評美聯儲及其主席鮑威爾（Jerome Powell），指責美聯儲通過印製數萬億美元的貨幣來助長通貨膨脹，並稱美聯儲接受了拜登政府關於物價壓力是暫時性的說法。他說，加息傷害了普通美國人。

上周，美聯儲恢復加息，使利率達到22年來的最高點。通脹率已從去年夏天創下的40年新高回落，6月份消費價格指數同比上漲3%。這遠低於去年6月的峰值9.1%，當時美國汽油價格達到創紀錄的平均每加侖5美元。

“德桑蒂斯將任命一位美聯儲主席，他將專註於維持美元穩定，而不是當時的政治壓力，”德桑蒂斯的提案寫道。“美聯儲必須專註於穩定物價；它不是一個社會工程師，不能讓它成為一個不負責任的經濟中央規畫者。”

特朗普任內提名的鮑威爾在拜登總統的領導下獲得了第二個任期。他的美聯儲主席任期將於2026年屆滿。德桑蒂斯沒有透露他是否會在此之前罷免鮑威爾。法律沒有明確規定總統是否有此權力。德桑蒂斯的經濟計畫還將矛頭對準了央行數字貨幣的想法，稱他將阻止這種“讓我們更接近社會信用體系”的提議。美聯儲曾探討過這一概念，但表示國會需要參與其中。

德桑蒂斯還將繼續抨擊所謂的“覺醒主義政策”，稱他將加強對養老基金經理的監管和審查，因為這些經理在作出投資決策時會考慮氣候變化等因素。今年3月，拜登否決了一項由共和黨領導的措施，這是他擔任總統以來的首次動用總統否決權，該措施將推翻一項關於環境、社會和公司治理準則（ESG）的規定。

德桑蒂斯的計畫被稱為《經濟獨立宣言》（Declaration of Economic Independence），也遵循了長期以來的保守派經濟政策，即削減監管和開支。德桑蒂斯說，他將推動對福利項目規定工作要求，並執行移民法以保護美國工人。

該提案還呼籲與美國私營部門合作制定職業培訓計畫。德桑提斯說，他還將要求大學對學生貸款負責，並尋求允許這些貸款通過破產來解除。他的競選團隊沒有詳細說明這將如何影響現有的聯邦學生貸款系統。

佛羅里達州的經濟總體上表現良好，從新冠疫情影響中反彈，但德桑提斯也面臨批評，包括來自特朗普的批評，認為他在解決住房和保險成本飆升問題上做得不夠。特朗普的盟友、共和黨籍聯邦眾議員斯托伊布（Greg Steube）在最近的一條推文中說，保險問題是“本州最高民選官員（州長）未能關注（並親臨）佛羅里達州的結果”。這對佛羅里達人來說是一個重大危機。