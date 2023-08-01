俄氣公司：7月31日對華管道天然氣出口量創歷史新高

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據塔斯社報導，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）8月1日表示，7月31日通過“西伯利亞力量”天然氣管道向中國輸送的天然氣創下單日供氣新紀錄。

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俄羅斯天然氣工業股份公司在社交媒體平台“電報”賬號上稱：“7月31日，通過‘西伯利亞力量’天然氣管道供應的俄羅斯天然氣再次超出了單日合同義務。俄羅斯天然氣工業股份公司交付了所有要求的數量，並創下單日對華供氣新歷史紀錄。”

該公司補充說，供應是在俄羅斯天然氣工業股份公司與中國石油天然氣集團之間的長期天然氣銷售和採購協議的框架內進行的。

據俄新社報導，“西伯利亞力量”是從俄羅斯到中國的天然氣管道，全長約3000公里。首批天然氣輸送於2019年底從雅庫特恰揚金斯科耶氣田開始，三年後開始從伊爾庫茨克州科維克塔氣田輸送天然氣。

相關投資項目的實施規定，每年將增加供應量，2025年前達到每年380億立方米。2022年，“西伯利亞力量”交付了154億立方米， 2023年計畫交付220億立方米。

穿越蒙古國、年輸氣量500億立方米的“西伯利亞力量2”號管道的建設正在籌備中。