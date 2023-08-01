被指促進涉華問題投資，貝萊德和明晟面臨美國會調查

美國/金融/中國

據《華爾街日報》8月1日報導，全球最大的資產管理公司和一家頂級股票市場指數編製公司正在接受美國國會一個委員會的調查，原因是這兩家公司為美國人投資中國公司提供了便利，而美國政府指責相關中國公司加強了中國的軍事力量並侵犯人權。

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據《華爾街日報》查看的信件顯示，美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會周一就對貝萊德(BlackRock)和明晟（MSCI）的活動進行調查通知了這兩家公司。雖然該委員會沒有制定法律的權力，但它擁有傳票權，其舉措獲得了國會兩黨的支持。調查的目的是收集事實，為美國的對華政策，包括美國資本流動提供參考。

該委員會告訴上述兩家公司，僅對它們的一小部分活動——這些活動並不違法進行的審查就顯示，它們正導致美國人資助60多家被美國政府機構以國家安全或人權為由作出警示標記的中國公司。

該委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）和委員會副主席、民主黨籍聯邦眾議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）簽署了相關信件。委員會發現，貝萊德旗下的五隻基金已向上述中國公司投資超過4.29億美元。貝萊德管理着超過9萬億美元的資產，受數百萬美國人委託為他們的儲蓄進行投資。

貝萊德在一份聲明中說，已直接與該委員會接觸，以更好地了解其關注的問題。貝萊德補充說，“我們客戶在中國的大部分投資是通過指數基金進行的，我們是目前提供投資於中國公司的美國指數基金的16家資產管理公司之一”。

報導指，明晟挑選的證券構成了許多投資者用作投資組合基礎的指數。以該公司產品為基準的資產超過13萬億美元。明晟在一份聲明中說，正在審查該委員會的調查。明晟此前曾表示，其所有指數決策都是在與一系列全球市場參與者協商後作出的。

通過對貝萊德和明晟的最新調查，該委員會擴大了關注範圍，現在也開始審查資產管理公司和指數編製公司。這些公司通常幾乎不直接參與其投資組合或指數中的中國公司，但它們在引導美國人的大筆退休儲蓄地投資方向方面發揮着至關重要的作用。

該眾議院特設委員會宣稱，根據其審查結果表明，“由於貝萊德和明晟所做決定的直接結果”，美國人“在不知不覺中資助”了一系列違背美國利益的中國公司。中國駐美大使館的一位代表周一表示，“將經濟、貿易和投資問題政治化違背了市場經濟的原則”。

過去，購買中國公司股票為美國投資者帶來了豐厚的回報。然而，隨着中美緊張局勢的升級，此類投資的前景發生了變化。2018年，明晟將中國國內股票納入其廣受關注的新興市場指數，使數十億美元流入這些公司。《華爾街日報》此前報導稱，此舉是迫於中國政府的壓力。

除了投資於中國公司的被動型基金外，貝萊德2年前還為一隻中國共同基金募集資金。這一決定引起了金融大鱷索羅斯（George Soros）的關注，他當時表示，將資金投入中國公司可能會讓貝萊德的客戶蒙受損失，並損害美國的國家安全利益。

報導指，該委員會在信中抨擊貝萊德和明晟在其基金或指數中納入了美國政府各種“紅旗名單”上的公司。信函還批評這些美國公司投資於被美國聯邦通信委員會已將其列入國家安全威脅名單的中興通訊，及中國航空工業集團的下屬公司，或將這些公司列入指數。中航工業和中興通訊的代表沒有回應置評請求。

該委員會在信中要求貝萊德和明晟全面說明其投資的中國實體或將其納入指數的情況，並報告在這樣做之前進行的盡職調查。