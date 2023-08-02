被指涉維吾爾強迫勞動 4家中企被美政府列入實體清單

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作為消除美國供應鏈中強迫勞動行為努力的一部分，美國8月1日禁止了4家中國公司的商品，這引起了中國政府的警告，要求採取措施保障中國公司的權利。

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美國國土安全部周二宣布了新的執法行動，將2家總部位於中國的公司列入《維吾爾族強迫勞動預防法》實體清單。美國國土安全部通過聲明表示，自8月2日起，駱駝集團股份有限公司、晨光生物科技集團股份有限公司及其子公司——晨光生物科技集團焉耆有限公司生產的商品將被限制進入美國。上述公司被指參與針對受迫害群體成員的商業行為，包括中國的維吾爾少數民族。駱駝集團是中國最大的鉛酸電池製造商之一，晨光生物科技利用農產品生產植物提取物、食品添加劑、天然染料、顏料和補充劑。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）通過聲明表示，“今天的執法行動表明，拜登-哈里斯政府致力於追究那些踐踏人權和強迫勞動的組織的責任、我們將繼續與我們的所有合作夥伴合作，將新疆強迫勞工製造的商品拒之於美國商業之外，同時促進合法貿易的流動”。據介紹，此次發布的公告使被列入《維吾爾族強迫勞動預防法》 實體清單的實體總數達到24家。

由美國總統拜登（Joe Biden）於2021年12月簽署成為法律的《維吾爾族強迫勞動預防法》規定，除非美國海關和邊境保護局局長以“明確和令人信服的證據”認定貨物不是由強迫勞動生產的，否則禁止向美國進口在新疆生產或由該法律實體清單上確定的實體生產的貨物。美國海關和邊境保護局於去年6月開始執行《維吾爾族強迫勞動預防法》。自此以後，該部門已根據這一法律審查了4600多批貨物，價值超過16.4億美元。

此外，美國貿易代表辦公室周二發表聲明稱，由國土安全部主持的“強迫勞動執法工作組”發布了最新的《防止維吾爾族強迫勞動法》戰略，“以防止進口在中國使用強迫勞動開採、生產或製造的商品”。

美國貿易代表辦公室提及，“該戰略還強調擴大《防止維吾爾族強迫勞動法》實體清單，自8月2日起將包括4家新公司：新疆中泰化學股份有限公司、九星集團股份有限公司，包括其位於珠海的8家子公司、駱駝集團股份有限公司和晨光生物科技集團股份有限公司，包括1家子公司生產的商品將被限制進入美國，因為它們與中國政府合作，從新疆維吾爾自治區招募、運輸、轉移、窩藏或接收強迫勞工或受迫害群體成員，包括維吾爾少數民族”。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在聲明中說，“‘強迫勞動執法工作組’代表了為實施《維吾爾族強迫勞動預防法》所做的整個政府的努力。今天增加的內容表明，美國堅定不移地致力於消除強迫勞動，包括確保不向我國進口強迫勞動製造的商品”。她補充說，“美國貿易代表辦公室將繼續與我們的機構間特別工作組夥伴合作，實施這項立法，消除我們供應鏈中的強迫勞動現象。”

據悉，除美國國土安全部外，“強迫勞動執法工作組”（FLETF）還由7個成員機構組成，即美國貿易代表辦公室以及勞工部、國務院、財政部、司法部和商務部。

就美國政府將一些中企納入實體清單的舉措，中國外交部發言人周三通過聲明表示，“中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業的合法權益”。