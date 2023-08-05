拜登據報下周將頒布行政命令，限制對華敏感技術投資

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據路透社引述知情人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）預計將於下周初發布期待已久的行政命令，對敏感技術的對外投資進行篩查。白宮發言人拒絕加以置評。

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報導指，這項行政命令的目的是防止美國資本和專業知識加速將會支持中國軍事現代化並威脅美國國家安全的技術研發。預計該行政命令將針對美國私募股權、風險資本和合資在中國對半導體、量子計算和人工智能的投資。行政命令涵蓋的多數投資將要求必須通知美國政府。消息人士說，某些交易將被禁止。

“它填補了我們現有機制的一個缺口，”美國商務部前官員赫爾(Cordell Hull)對路透社說。“我們有技術出口禁令。我們有境內投資限制。這將幫助堵住資金與技術的缺口，並讓政府能夠看到這些資本流動。”

據消息人士說，預計這些監管規定不會立即生效，拜登政府將就其建議徵求公眾評論。拜登政府已經與利益相關方舉行過會晤，並且一直在與盟友磋商。在美國財政部長耶倫(Janet Yellen)最近訪問中國期間，這個問題也曾與中方官員提及。

耶倫上個月談到可能頒布的限制措施時說，這些措施“具有高度針對性和明確指向性，是狹窄的，僅限於我們有具體國家安全關切的少數領域。”

在被問及這一將被頒布的行政命令時，中國駐美大使館發言人說，美國“習慣性地將技術和貿易問題政治化，並以國家安全為名將其作為工具和武器”。他說，中方將關注事態發展，堅決維護自身權益。

美國外國投資委員會(CFIUS)前政策主任布萊克(Laura Black)說，這項行政令預計不會成立一個“逆向的CFIUS”，CFIUS負責審議某些在美國的境內投資交易，而新的做法不會像CFIUS這樣逐案審議並由委員會來批准、修訂或封阻某項交易。但是她說，預計某些投資將被禁止。

兩名消息人士說，預計下周一將進行簡報，周二作出宣布。但是，公布這項行政命令的時間之前曾多次錯過，這次也有可能再度發生。

消息人士對路透社說，那些被限制的投資預計將因循美國商務部去年10月發布的對中國出口管控的軌跡。

報導提及，美國國會參議院上周通過的“2024財年國防授權法案”中包括涉及對外投資的單獨修正案。該潛在立法要求美國公司向聯邦政府報告在“受關注國家”高科技領域的某些投資，但不包含任何禁令。

該法案包括的產業有：先進半導體和微電子、人工智能、量子信息科學與技術、高超音速、衛星通信以及軍民兩用的網絡激光掃描系統。