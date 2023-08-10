應對新威脅，美國情報界擬與私營部門分享更多情報

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據《華爾街日報》8月10日報導，根據本周發布的一項新戰略，美國情報機構將與美國公司、非政府組織和學術界分享更多情報，該戰略認識到對新威脅的擔憂，如另一種大流行病爆發和日益增多的網絡攻擊。

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美國《國家情報戰略》為龐大的美國情報界制定了廣泛的目標，其中指出，情報機構必須超越傳統的保密圍牆，與外部機構合作，偵查並阻止供應鏈中斷、傳染病和其他日益增長的跨國威脅。該戰略稱，美國情報界“必須重新思考其交流信息和見解的方式”。

近年來，美國政府開始與美國公司、公用事業公司和其他通常是外國黑客主要攻擊目標的公司共享大量網絡威脅情報，並與社交媒體公司共享有關外國影響力活動的信息。上一份美國《國家情報戰略》是在2019年特朗普政府領導下發布的，當時正值新冠大流行和俄羅斯全面入侵烏克蘭之前。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在接受《華爾街日報》採訪時說，“在威脅環境和我們當今所處的世界中，發生了許多變化”。她描繪了與私營部門，從學術界到地方政府就更廣泛的主題進行更廣泛、更制度化的信息交流。

為說明威脅的變化，一位美國高級官員說，為拜登總統及其高級顧問準備的每日情報簡報曾經以恐怖主義和中東問題為主，現在則經常涉及從中國的人工智能工作、到氣候變化的地緣政治影響再到半導體芯片等各種話題。

報導稱，新版《國家情報戰略》旨在指導美國18個情報機構的工作，這些機構的年度預算約為900億美元，海恩斯負責協調這些機構的工作。這份長達16頁的文件沒有包含預算或計畫細節，但也指出情報機構必須支持美國與中國和俄羅斯等專制政府的競爭，尤其是在技術領域。

在金融危機、毒品走私、供應鏈中斷和傳染病等跨國威脅方面，新版戰略呼籲美國情報界加強內部能力，就迫在眉睫的威脅向決策者發出警告。當時由民主黨籍聯邦眾議員亞當·希夫（Adam Schiff）領導的眾議院情報委員會去年的一份報告認為，在新冠大流行爆發3年後，美國情報機構仍未作出必要的改變，以更好地預警未來的全球健康危機。

海恩斯說，美國情報界已經加強了對全球健康問題的關注。她說，她領導的辦公室現在有一名高級官員，其職責包括協調有關全球衛生問題的情報工作，投入了更多的資源，並加強了與美國疾病控制與預防中心等機構的聯繫。

不過，海恩斯說政府也需要依靠外部專家。美國國家情報總監辦公室請來了政府以外的科學家和其他專家，幫助調查新冠大流行起源，以及被稱為“哈瓦那綜合征”的影響美政府駐外人員的健康事件。

這種交流可能很棘手。海恩斯說，許多學者不想與情報界公開接觸。她一直拒絕共和黨議員公開就新冠問題諮詢的專家姓名的努力。

強調加強情報共享是拜登政府推行的解密大趨勢的一部分。美國發布了數量空前的前秘密情報，以警告俄羅斯在烏克蘭的計畫及俄方從中國、伊朗和朝鮮尋求武器的行為。