馬達加斯加水電公司債台高築

RFI法廣 / 非洲經濟

非洲 – 印度洋上的非洲島國馬達加斯加，燃油運輸員給國家水電公司Jirama下達最後通牒，要求其在2023年08月15日下周二之前拿出償還近300萬歐元欠款的解決辦法。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，馬達加斯加國家水電公司Jirama再次面臨來自該國燃油運輸員最後通牒的壓力。後者要求前者在2023年08月15日下周二之前拿出一個解決其巨額欠款的辦法。

-- 燃油運輸員們致函能源部長 -

本台法廣（RFI）通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）於2023年08月10日星期四發自馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的消息說：燃油運輸員們在致能源部長的一封信件中投訴國家水電公司Jirama。他們抱怨被拖欠了近140億阿里亞里（ariary），相當於近300萬歐元。馬達加斯加[燃油運輸員職業協會]表示，如果超過了這個最後期限，他們將不得不做出決定，造成癱瘓的狀況。

RFI Image Archive / Différents billets de banque ariary, monnaie de Madagascar, en juin 2022. (illustration) RFI非洲 / 馬達加斯加貨幣：阿里亞里 © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 Joussia / RFI Image Archive

本台RFI通訊員指出，這顯然是在指，燃油運輸員們將停止向國家水電公司Jirama交付燃料。然後，通常在馬達加斯加水位降低的乾旱季節，水電公司需要全力以赴為民眾供電。

-- 國家水電公司不遵守其承諾 -

過去幾周以來，馬達加斯加的水電站出現運行問題，造成部分暫停供電，尤其是在首都安塔那那利佛（Antananarivo）。在這封函件中，燃油運輸員們指責國家水電公司Jirama沒有遵守今年4月份時，在部長參與下所達成的按月分期支付拖欠款的決定。

RFI Image Archive / La Jirama, à Madagascar. © Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0 / RFI Image Archive

燃油運輸員職業協會]旗下的二十家企業解釋說，幾乎已是處於停止支付的狀況。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

RFI Carte Archive / Madagascar. 馬達加斯加 © RFI Carte

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