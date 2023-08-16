世貿指中國向美國產品加征報復性關稅不符合世貿組織義務

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世貿組織（WTO）爭端解決專家小組8月16日認定，中國向美國產品加征關稅，以報復美國特朗普政府徵收鋼鋁關稅的做法，違反了其世貿組織義務，不符合《關稅與貿易總協定》（GATT）的多項條款。據法新社報導，此案圍繞中國2018年4月決定對價值30億美元的128項美國進口商品加征關稅一事展開。此舉發生在特朗普政府宣布對從中國和其他一些國家進口的鋼鐵和鋁徵收高額關稅之後不久。

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美國貿易代表辦公室發言人米歇爾（Sam Michel）周三通過聲明指出，美方對世貿專家小組當天發布的報告感到高興，“該報告承認美國對鋼鐵和鋁採取的《貿易擴展法》第232節行動是安全措施，中華人民共和國（中國）以虛假的‘保障’關稅進行非法報復”。

米歇爾稱，“美國譴責中國拒絕糾正其嚴重且持續的鋼鐵和鋁非市場產能過剩問題，這是導致美國採取232節國家安全行動（以應對）全球危機的核心。拜登政府致力於為美國工人、市場導向型公司和行業的所有工人挺身而出，並建立和維護一個公平的、以工人為中心的貿易體系。”

據路透社報導，中國商務部表示已注意到世貿專家小組的決定，並要求美國立即取消對進口鋼鐵和鋁徵收的關稅。

基於特朗普政府就鋼鐵和鋁進口依照美國1962年《貿易擴展法》第232節國家安全調查，美方於2018年3月對鋼鐵進口徵收25%的關稅，對鋁進口徵收10%的關稅。上述世貿專家小組建議中國使其“與世貿組織不一致的措施符合世貿組織的規定”。

北京可以對該裁決提出上訴，這將使其陷入法律無效，因為華盛頓阻止了世貿組織上訴機構的任命，使其無法作出裁決。世貿組織去年裁定，美國此舉也違反了國際貿易規則，華盛頓也對此裁決提出了上訴。

作為對美國關稅的回應，中國宣布將對原產於美國的某些進口商品徵收15%至25%的額外關稅，這一措施遭到了華盛頓方面的質疑。美國同意在2021年取消對歐盟進口商品徵收的關稅，但拜登政府仍保留了作為特朗普“美國優先”戰略核心之一的金屬關稅。