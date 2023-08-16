未獲中國監管機構批准 英特爾終止收購以色列高塔半導體

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據《華爾街日報》報導，英特爾放棄了以50多億美元收購以色列芯片製造商高塔半導體（Tower Semiconductor）的交易。中國監管機構未能批准該交易，這表明中美技術緊張局勢正在干擾一些美國大公司的戰略計畫。

一款顯示有英特爾標誌的智能手機被放置在電腦主板上。

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就在拜登政府加大對中國芯片業的壓力，以遏制其發展戰略尖端技術的野心之際，英特爾與以色列芯片製造商高塔半導體的交易宣告失敗。對英特爾來說，這一挫折使其首席執行官帕特·基爾辛格（Pat Gelsinger）的扭虧為盈努力變得更加複雜，因為在生產英特爾自己的產品的同時，他還增加了為其他公司生產芯片的產量。收購高塔半導體是建立所謂“代工”業務的核心。

上述兩家公司周三早些時候表示，由於未能獲得監管部門的批准，它們放棄了擬議中的交易。英特爾方面曾警告說，如果在周二的最後期限前未能獲得監管部門的批准，交易可能會失敗。

高塔半導體在以色列和世界其他地方生產芯片，預計將負責老一代芯片的合同生產，而英特爾將圍繞其更先進的芯片生產建立自己的合同芯片生產業務。英特爾的目標是通過贏得外部客戶和自主設計芯片來更好地與台積電（TSMC）和其他巨頭競爭。

國際著名資產管理公司Bernstein的分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）說，“隨着交易的失敗，英特爾將不得不自己建立所有這些東西，而這將是非常艱難的。他們自己沒有足夠的規模來支持他們需要進行的投資”。這一變化將使英特爾的改革工作變得更加複雜。英特爾股價周三收盤下跌3.6%，至33.53美元，而高塔半導體股價下跌約11%，至30.17美元。

今年早些時候，英特爾公布了有史以來最嚴重的季度虧損，儘管最近一個季度有所反彈—削減了股息，並計畫到2025年削減高達100億美元的年度成本。20世紀80年代和90年代，該公司通過製造推動PC革命的中央處理器而成為矽谷巨頭。英特爾既設計電路，又在自己的工廠里製造電路板。現在，芯片公司往往要麼專註於電路設計，要麼專註於製造，英特爾在製造別人設計的芯片方面已經沒有多少業務可做了。

英特爾和高塔半導體一直在等待中國國家市場監管總局的批准，但該部門周三沒有回應置評請求。美國去年10月對與中國共享美國芯片技術實施了全面的出口管制，最近又宣布了對中國尖端科技行業的投資限制。反壟斷審查已成為中國政府反擊美國的工具之一，監管機構對涉及美國公司的、在其管轄範圍內的交易採取拖延或不予批準的態度。

英特爾和高塔半導體的交易是北京方面挫敗的第二筆大型芯片製造商收購案：2018年，隨着中美貿易緊張局勢加劇，高通在未能獲得中國市場後，取消了對荷蘭芯片製造商恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) 的440億美元收購案。 在交易截止日期前獲得批准。

在非半導體交易中，杜邦公司去年以52億美元收購電子材料專家羅傑斯公司的交易也因未獲中國監管部門批准而作罷。中國以國家安全為由，於5月份禁止某些本地公司從美國芯片巨頭美光公司採購存儲芯片，美光公司去年對華銷售額達30億美元。

高塔半導體交易的監管問題凸顯了英特爾在中美技術之爭中所處的微妙位置。英特爾在中國開展了大量業務，全球許多基於芯片的設備都是在中國生產的，但英特爾也一直在推動增加美國國內的芯片生產，並倡導政府加大對美國芯片製造的投資。

華盛頓諮詢公司奧爾布賴特石橋集團（Albright Stonebridge Group）的技術政策主管特里奧洛 (Paul Triolo) 表示，“英特爾就該交易同意中國反壟斷機構提出的任何條件的能力受到美國針對中國半導體行業的一系列措施的嚴重限制”。他說，“在中國反壟斷機構面前進行的半導體行業收購將根據其自身優點獲得批准，但這一備受矚目的交易的失敗表明，圍繞科技交易的地緣政治已經變得多麼困難。”

英特爾同意在去年2月收購高塔半導體，並表示將根據雙方協議的條款，向高塔半導體公司支付3.53億美元的終止費。英特爾最初表示，目標是在今年第一季度完成交易，但後來又將預期時間延長到上半年。該公司在4月份表示，如果在8月15日之前沒有獲得監管部門的批准，可能會終止交易。

熟悉內情的人士說，英特爾CEO基爾辛格曾在4月和7月飛往中國，承諾改善與中國科技界的關係，並在當地舉行了會議，以強化交易的預期結果。他在宣布交易終止時說，“在這個過程中，我們對高塔半導體的尊重與日俱增，未來我們將繼續尋找合作機會”。

高塔半導體分別證實雙方將終止交易。該公司首席執行官埃爾旺格（Russell Ellwanger）表示，“高塔半導體非常高興能加入英特爾，實現帕特·基爾辛格對英特爾代工業務的願景”。根據研究公司TrendForce的數據，高塔半導體第一季度的收入在全球代工廠中排名第七。該交易需在多個司法管轄區獲批，此前中國的監管機構尚未批准。