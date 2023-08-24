加拿大對沃爾瑪等3家公司供應鏈被指涉強迫勞動展開調查

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加拿大企業道德監管機構8月24日宣布對零售業巨頭沃爾瑪和服裝品牌Hugo Boss與Diesel的加國子公司進行調查，以調查有關公司供應鏈和運營中強迫維吾爾族勞動的指控。加拿大責任企業監察員(CORE) 表示，在28個民間社會組織聯盟於去年6月提出投訴後，該機構已發布有關這三家公司的初步評估報告。

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據加拿大責任企業監察員介紹，“相關投訴是由28個民間社會組織於2022年6月聯合提出的。它們指控這三家公司在中華人民共和國新疆地區的業務或供應鏈使用了維吾爾族強迫勞工或從中受益”。

加拿大責任企業監察員梅爾霍夫（Sheri Meyerhoffer）通過聲明表示，“由於目前無法在各方之間進行調解，我們將對這些報告中概述的指控展開調查”。她並補充說，“調查將為所有三家公司提供不斷提供進一步相關信息的機會，對指控的調解工作仍在進行中。我們希望調查結果能為這些公司提供信息，幫助它們加強盡職調查的能力。”

沃爾瑪加拿大公司表示，在其供應鏈中不允許任何形式的強迫勞動。該公司在聲明中說，“投訴中的實體都不在我們主動披露的供應鏈中”。Hugo Boss和Diesel沒有回應路透社的置評請求。

今年3月，聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）在出席人權理事會第五十二屆會議談及中國人權問題時說，“在中國新疆地區，我的辦事處記錄了嚴重關切問題，特別是大規模任意拘留和持續發生的家庭離散，並提出了要求採取具體後續行動的重要建議”。

同月，一個聯合國委員會表示，就中國對待穆斯林少數民族的方式表示擔憂，其中包括強迫維吾爾族人勞動。中國官方否認了這些指控。

加拿大責任企業監察員機制於2019年啟動，旨在監督和調查侵犯人權的行為，主要是針對在國外運營的加拿大服裝、採礦和油氣公司。