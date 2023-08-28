納米比亞宣布近海石油大發現

RFI原材 / 能源開發

南部非洲 – 在瀕臨南大西洋的非洲國家納米比亞，溫得和克（Windhoek）官方對外宣布，法、英兩國的石油企業分別在其近海碳氫資源勘探領域取得重大進展。目前，該國沒有即不出產石油，也不出產天然氣。但十年後則有望名列全球15大產油國之一。

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-- 納米比亞近海資源前景看好 -

據本台法廣（RFI）法文網報道，納米比亞國家石油公司(NAMCOR - National Petroleum Corporation of Namibia)於上周對外透露，該國近海多口油井的初步數據似乎顯示了前景大好，甚至將有可能讓納米比亞的國內生產總值（PIB）在2040年之前幾乎翻倍。

RFI Carte Archive / Afrique : la Namibie. 存檔地圖 / 非洲國家：納米比亞。 © RFI Carte

上述重大發現是由總部在巴黎的道達爾能源集團（Total Energies）和總部在倫敦的英荷殼牌集團（Shell）所取得的。過去兩年，這些碳氫能源巨頭察覺，在納米比亞近海的三口油井中，分別含有數十億桶原油。

-- 歐美能源巨頭雲集納米比亞 -

據納米比亞國家石油公司(NAMCOR）的介紹，道達爾能源集團（Total Energies）的一口油井（Venus-1X）估計含有51億桶原油。英荷殼牌集團（Shell）的兩口油井Graff-1X和Jonker-1X，則分別含原油23.8億桶和25億桶。此外，到這裡勘探的還有：總部在美國的雪佛龍集團（Chevron）和埃克森美孚集團（ExxonMobil），以及總部在里斯本的葡萄牙國有石油公司高浦能源集團（Galp Energia）等。

RFI Image Archive / Des les géants de l'hydrocarbure : A combination of file photos shows the logos of five of the largest publicly traded oil companies; BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, and Total. (illustration) REUTERS - Jim Tanner / RFI Image Archive

上述發現將不僅有可能使得納米比亞在2035年之前晉陞全球產油大國15強排行榜，並將有可能讓該國的國內生產總值（PIB）在2040年之前攀升到370億美元。這對目前既不出產石油，也不出產天然氣的納米比亞而言，將會是一個令人驚訝的壯舉。

-- 納米比亞石油儲量仍在評估 -

本台法廣（RFI）法文網上的這一報道在最後段落中指出，納米比亞國家石油公司(NAMCOR）擁有上述發現的10%。其近海資源總量的最終評估仍需等到今年（2023年）年末。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

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