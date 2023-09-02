意外長：加入一帶一路沒帶來預期效果，訪華還要談其他問題

意大利/中國/經貿

意大利副總理兼外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）周六在訪華前夕出席活動時表示，自意方4年前加入中國的“一帶一路”倡議以來，意中兩國之間的貿易並未如預期般改善。

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塔亞尼在出席歐洲諮詢聯盟-安布羅塞蒂年度經濟論壇談意大利對外政策時說，“歐洲必須非常仔細地看待印度-太平洋這一重要地區，必須加強與印度的關係，以確保穩定和平衡”。他補充說，“然後就是中國這個重大的話題。我今天下午三點就要出發前往北京。我們希望與這個國家建立牢固的關係，我們深知（它是）合作夥伴也是競爭者，還是制度性對手”。

塔亞尼說，“然而，如果我們想要競爭，我們需要歐洲的外交政策，同時也需要工業和經濟政策，因為如果我們想要競爭，我們還必須制定保證我們工業現實競爭力的規則。中國，我們希望繼續與這個國家密切合作，並深知我告訴你們的三個基本點。”

塔亞尼說，“不過，我們還要對出口做一個分析，如果進行分析的話，‘一帶一路’（Via della seta）並沒有帶來我們預期的結果。2022年，意大利對中國的出口額為165億歐元，而法國為230億歐元，德國為1070億歐元。因此，我們必須進行評估，議會必須作出評估，然後決定是否我們繼續參與這個項目。”

意大利是唯一與中方簽署“一帶一路”合作倡議諒解備忘錄的七國集團（G7）國家。路透社報導指，羅馬被認為極不可能在明年3月協議到期時續簽該協議，羅馬必須在年底前正式退出協議，否則協議將自動延長五年。

塔亞尼受邀於9月3日至5日對中國進行正式訪問。他在出訪前接受《米蘭財經周刊》採訪時被問及“未來幾天您將前往中國執行一項重要使命。梅洛尼總理決定告別‘一帶一路’的目的是什麼？北京會理解嗎？是否有辦法保持高水平的貿易關係？”

塔亞尼回答說：“我們希望改善與中國的政治和經濟關係，因為我們知道在許多領域我們都在競爭，但中國也是整個世界舞台上最重要的參與者之一。我去中國的目的是促進旅遊、促進貿易交流和文化合作。還有一點：關於‘一帶一路’的數據向我們表明，例如，我們那些未參與該項目的歐洲合作夥伴取得了比意大利更好的經濟成果。”

塔亞尼補充說，“我們將討論這個問題。但是，我重申，我們還將討論其他問題，因為中國在世界上發揮着決定性作用：我將要求北京採取更積極的行動，促使俄羅斯通過談判實現烏克蘭的公正和平。然後，我們肯定會討論世界許多地區的局勢，我首先想到的是非洲。我們希望中國了解我們的理由和需求，我們也希望了解他們的願景是什麼”。