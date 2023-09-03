朔爾茨將參加慕尼黑國際車展開幕式

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德國總理朔爾茨周六跑步摔倒受傷後，已在康復中。自周一起，他將恢復正常辦公。

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據德國《圖片報》報道，65歲的朔爾茨總理周六中午在他的家鄉波茨坦慢跑時摔倒受傷。朔爾茨每周最多跑步三次。事故發生在周六中午在波茨坦他經常慢跑的路線上。 據一位密友報道，他絆倒了，無法及時支撐自己，因此臉朝下摔倒了。他的保鏢一如既往地守護在他身邊，並立即提供了幫助。朔爾茨臉部出現瘀傷，右眼紅腫。醫生做了檢查，沒有發現別的損傷。

作為預防措施，朔爾茨取消了周日的活動，在波茨坦的住所里度過了一天。朔爾茨周邊人士透露說，朔爾茨對自己很生氣。右眼下方的紅腫到周日也沒有什麼變化。但他下周將恢復正常工作。 本周一，朔爾茨計畫像往常一樣回到柏林總理府辦公，已約好的日程安排也將正常舉行。其中包括參加周一晚上在柏林舉行的社民黨報紙《前進報》的夏季聚會，周二在重要的慕尼黑國際車展開幕式上發表演講，周三在聯邦議會一般性辯論中發表演講。

慕尼黑《墨丘利報》也證實說，雖然眼腫不上相，但朔爾茨還是會出席周二的慕尼黑國際汽車展（IAA）開幕式。

該展會將有不少中國競爭對手參加前來參展。《南德意志報》已預先報道說，慕尼黑國際車展上的中國競爭對手給德國汽車製造商帶來了前所未有的壓力。中方自信心滿滿，展台也是如此。演秀的不再是德國人了。