雷蒙多警告中國，美國企業的耐心正在“逐漸消失”

美國/中國/經貿

據路透社報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在周日播出的訪談節目中警告中國，美國企業的耐心正在“逐漸消失”，並稱美國公司應得到一個“可預測和公平的競爭環境，希望中方能注意到這一信息，以便我們能建立穩定發展的商業關係”。這兩個世界上最大的經濟體是彼此最大的貿易夥伴，但華盛頓現在更多地與鄰國加拿大和墨西哥進行貿易，而北京則更多地與東南亞等地進行貿易。

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美國多家電視台對日前剛剛訪華的雷蒙多的專訪在周日播出。在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）“面向全民”節目採訪時，主持人問道：“部長，您是五年來第一位於最近幾天訪問中國的商務部長。如果有的話，您認為您在當地取得了哪些進展？” 雷蒙多回答說，“我認為我們取得了很大進展。在具體成果方面，我與中方建立了3條具體的溝通渠道，這是向前邁出的一大步。”

雷蒙多補充說，“我們已經有5年多沒有真正接觸過了。因此，我們同意分享有關出口管制的信息。我們同意就商業問題展開對話，這一點非常重要，因為中國沒有公平地對待美國企業，所以我們必須把這些問題擺上桌面。我們還同意圍繞商業秘密問題進行交流，這也是企業需要的另一個領域，理應知道它們的商業秘密在中國會受到保護。”

CBS主持人問“您在這次訪問期間說，我越來越多地聽到美國商界說，中國不適合投資，因為它風險太大。那麼，您從中方得到了哪些真正能給美國商界領袖帶來信心的保證？” 雷蒙多說，“他們（中方）說，他們將與美國企業對話，並開始解決這些問題。比如說，我經常聽到美國企業的抱怨——順便說一句，這些企業習慣於在世界上困難的地方做生意。這些企業說，你知道，中國的監管一點都不透明”。

雷蒙多說，“你知道，他們會在3月份突襲一家企業，卻在長達數月的時間裡不解釋到底發生了什麼。他們會逮捕人，但不提供正當程序，也不告訴你發生了什麼。因此，當我表達這些關切時，我的意見得到了傾聽。我沒有得到任何承諾。但有一點我認為我們可以感到振作的是，外國直接投資符合中國的利益，符合他們的經濟利益，並確保中國在以市場為導向、有改革意識的時候，經濟發展得非常好。”

CBS主持人問道，“經過你們的交談，在消化了出訪中發生的事情之後，您現在還信任中方嗎？” 雷蒙多說，“我可能不會用‘信任’這個詞。我們需要看到行動。在我們看到行動之前，不可能有信任”。主持人提到雷蒙多電郵賬戶被中國黑客入侵的報道，並說“這可能會損害建立可信關係的能力”。雷蒙多表示：“沒錯。我也這樣說了。你知道，黑客攻擊我的賬戶會削弱信任。過度補貼某些行業，損害美國工人的利益，也會侵蝕信任。在當地不公平地對待美國企業也會侵蝕信任。”

CBS主持人追問“您在中國時，是否了解到中國經濟是否正在放緩，以及這對美國的影響有多大？” 雷蒙多說：“我認為，毫無疑問它正在放緩，當然，他們在房地產領域也面臨著真正的重大挑戰，我在那裡的時候，他們也欣然承認了這一點。但同樣，在我看來，這方面的事實非常清楚。當中國更加以市場為導向、更加開放、更加透明時，他們的經濟表現非常好。而最近，隨着他們的封閉和管理方式的隨意性，經濟受到了相當大的挑戰。所以，時間會證明一切”。

就CBS主持人提及，很多共和黨籍州長希望禁止中國公司投資和購買美國農田，“拜登政府和您是否支持中國公司在美國投資和購買農田？” 雷蒙多說：“我們必須非常非常小心。我們必須甄別每一筆投資，並決定其是否會損害我們的國家安全。並不是每一筆從中國進入美國的投資都會損害我們的國家安全，但許多投資確實如此。因此，我們要逐案分析，研究事實，採取必要的強硬態度，但同時也要現實，不要誇張，要像我說的那樣，實事求是。現在是務實、實際和認真處理兩國關係各個方面的時候了”。

在接受美國全國廣播公司（NBC）“與媒體見面”節目採訪時，主持人談到“讓我先說一個事實，這基本上是自今年夏天布林肯國務卿出訪以來，拜登政府主要官員的第四次訪華。耶倫財長去了那裡。氣候談判特使、前參議員克里去了那裡，現在又輪到您。這感覺就好像是一種關係，我們正在盡一切努力。我們試圖向他們伸出手，同時努力降溫。我們還沒有看到他們的回應。我們應該在什麼時候停止詢問？”

雷蒙多說，“首先，我要說的是，我的同行，中國商務部長王部長，確實在春天來看過我，並邀請我去中國。我接受了他的邀請。所以，這不完全是事實。他來過這裡。那是一次很好的訪問。但你說得很有道理。我此行的主題是，我們需要對話，我們需要接觸和溝通，但我們也需要行動。在我的訪問中，即使是最高級別的中國官員也說了很多正確的話，表示他們希望建立穩固的商業關係，並在中國公平地對待美國企業。我傳達的信息是‘行動勝於言辭’。因此，我認為你說得很有道理，我們正在關注中國是否在公平對待美國企業和工人方面做得更好，你知道，為我們的工人提供公平的競爭環境”。

同樣就其電郵信箱在出訪前被中國黑客入侵的報道，雷蒙多說：“他們確實入侵了我，往輕里說是不被歡迎的。我明確提出來了（這個問題）， 擺在桌面上。順便說一句，我代表我們的國家安全關切、美國勞工的關切、美國企業的關切，提出了我們的所有、許多不滿。我沒有任何保留。儘管如此，這仍然是一個複雜的關係。這是毫無疑問的。我們在各個層面都與中國展開了激烈的競爭，任何不這麼說的人都是幼稚的。”

雷蒙多補充說，“話雖如此，我們必須管理好這場競爭。衝突不符合任何一方的利益。我們需要負責任地管理競爭。這對美國有利。這對世界也有好處。在這方面，我認為我們（美中）的商業關係非常龐大且不斷發展，支撐着成千上萬的美國就業崗位，我們的商業關係如果穩定，可以成為整個關係的壓艙石。事實上，我們所做的任何能夠創造穩定的事情都對美國人民有利。”

NBC主持人說，“當我審視他們和我們的經濟時，我知道美國公眾現在是如何看待我們的經濟的，但當你比較這兩個經濟體時，我們在新冠疫情之後的狀況要比中國國內在這方面的狀況好得多。這就是我們的真正目標嗎？我們是否認為，也許他們本質上將服軟，意識到‘我們必須停止與美國的這種對抗關係，因為我們需要改善我們的國內經濟’？這就是我們最終的談判槓桿嗎？”

雷蒙多說，“我這麼說。顯然，事實不言而喻，當中國更加以市場為導向並具有改革意識時，他們的經濟讓數億人擺脫了貧困。我去了上海。過去20年上海取得的進步令人驚嘆。因此，很明顯，當他們更加以市場為中心、以改革為導向時，中國經濟就會更加強大。這就是我的觀點。這與槓桿沒有太大關係，而是減少對美國企業的敵對似乎確實符合他們的自身利益。”

就美國“是否會以一種讓中國不覺得試圖扼殺他們的軍事技術和其他類似的方式向中國出口超級芯片”的提問，雷蒙多回答說，“我們正試圖扼殺他們的軍事能力。因此，如果他們這麼認為，那就意味着我們的策略正在發揮作用。當然在我看來，我們不會向中國出售他們想要的最先進的美國芯片，以增強其軍事能力”。

與此同時，雷蒙多表示：“但我想明確一點。我們仍將繼續每年向中國出售數十億美元的芯片，因為絕大多數芯片都不是我所提到的前沿、尖端產品。這很難。人們很難接受這一點。這是一個微妙、複雜的信息和政策現實。但這就是現實，因為出口管制關係到國家安全，而不是經濟優勢。因此，我們將儘可能嚴格，儘可能強硬，不讓中國獲得最尖端的芯片。但我們也會出售，你知道，就像我說的，數十億美元的不那麼複雜的芯片。順便說一句，查克，這對美國有好處。這為美國公司創造了收入，它們可以將收入投入研發，從而使我們在創新方面引領世界。”

此外，雷蒙多在接受美國有限電視新聞網（CNN）採訪時提及，“在登上前往中國的飛機之前，我與美國各行各業的100多位商界領袖進行了交談。我問他們，我應該在這裡做什麼？最多的是，他們說暢通的溝通渠道，這樣我們才能解決問題。這就是我所取得的成就，我認為這意義重大。如果不能結構化地討論真正的商業問題，就沒有機會解決這些問題”。

雷蒙多補充說，“此外，正如你所熟知，不溝通的後果是，你可能會因為誤解和誤判而陷入更大的緊張甚至衝突。因此，我是一個樂觀主義者，但也是一個現實主義者。我認為我們已經取得了很大的成就，現在我們將看看我們能否與中國合作，讓他們解決一些問題。”

CNN主持人問道“既然你們已經進行了對話，並稱對話取得了具體成果，你們願意通過這些新的開放式溝通渠道發揮什麼作用？你們願意通過這些新的開放式溝通渠道，利用什麼槓桿讓中國採取美國和美國公司所要求的切實可行的具體行動？”

雷蒙多說，“用你的話說，我認為最大的槓桿是，美中兩國保持穩定且重大的商業關係符合美國的利益，也符合中國的利益，甚至符合全世界的利益。我要說的是，我會見了中國政府的高層，包括總理，他們認識到了這一點。我們的工具箱裡有很多工具，就我（的部門）而言，出口管制、對外投資審查、關稅、反補貼稅。如果你願意這樣稱呼，我們確實有大棒。我們隨時準備、願意並能夠在必要時使用”。

就中方如何答覆她提出的黑客入侵電郵事件的關切，雷蒙多說，“他們表示自己並不知情，也表示這不是故意的”。她補充說，“我認為，重要的是，我把它擺在桌面上，讓他們知道，如果你有這樣的行動，就很難建立信任。但我認為，這對我來說才是真正的重點。不談話有什麼價值？我們知道，不談話會導致事態升級、誤判和誤解，這對美國人民不利，對美國工人不利，對我們的國家安全不利。”

雷蒙多說，“我不接受談話和交流是軟弱的表現這一前提。我認為直接溝通有其潛在價值。我去那裡是為了維護美國工人和企業的利益。他們聽到了這一信息。現在，他們是否選擇採取行動，當然取決於他們自己。但我認為，不交談只會導致事態升級。”