維吉尼亞州長選舉爆冷 媒體：共和黨候選人險勝

（法新社維吉尼亞州亞歷山卓3日電） 美國維吉尼亞州州長選舉今天分出勝負，多家電視網預測共和黨候選人楊金以些微差距勝出，前州長、民主黨籍的麥考里夫意外翻船。

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午夜過後不久，在逾95%選票計票完成的情況下，政治新人楊金（Glenn Youngkin）領先麥考里夫（Terry McAuliffe）2.7個百分點，因此國家廣播公司（NBC）、美國有線電視新聞網（CNN）與美國廣播公司（ABC）都已宣稱楊金當選。

原先各界預料民主黨會輕鬆贏下這場選戰，但選戰後期選情丕變，變成一場五五波的戰局。

身為私募基金執行長的楊金過去從未競選過公職，此次卻以黑馬之姿擊敗一位民主黨籍前州長，對於將迎接2022年期中選舉的拜登總統而言，不啻為一場災難。 楊金告訴歡呼的支持者：「好的，維吉尼亞，我們贏了！真令人開心！」他告訴群眾，自己的勝選是「決定性的時刻」，「我們一起改變了州的走向；朋友們，我們會在第一天就開始轉變」。 由於前總統川普先前曾表態支持楊金，這場選戰也被視為拜登與川普的代理人戰爭。

全國各地共和黨人接下來打選戰時，將可把楊金經驗當成範本，尋思如何一方面善用川普的基本盤，另一方面卻不被他不為溫和派所喜的形象影響。

© 2021 AFP