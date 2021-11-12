維基解密創辦人要娶妻 英國同意牢里完成終身大事

（法新社倫敦11日電） 維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑的未婚妻表示，英國獄政單位今天同意兩人在牢里完婚。針對是否引渡至美國受審，被關押的亞桑傑目前正等待法院的關鍵判決。

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法新社報導，亞桑傑（Julian Assange）將迎娶莫里斯（Stella Moris）。莫里斯曾是亞桑傑的律師團成員之一，並且替他生了兩個小孩，而亞桑傑則因面臨諸多有關於泄露大批機密文件的指控遭到美國通緝。

他目前被關押在戒備森嚴的貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh），於此同時，美國針對英國下級法院否決引渡亞桑傑而提起上訴，高等法院即將裁決。

維基解密11日晚間發表聲明說，這對佳偶「基本上被阻止結婚」後，已展開法律行動。

莫里斯隨後在推特發文：「好消息：英國政府在期限前24小時收回成命，亞桑傑和我如今獲准在貝爾馬什監獄成婚，我鬆了一口氣但仍感到氣憤，有必要訴諸法律行動，遏止非法干涉我們的結婚基本權利。」這則推文配上他們倆一同站在彩虹下照片。

獄政部門發言人表示：「典獄長如常收到、考量和處理亞桑傑提出的申請，與其他囚犯沒有兩樣。」

澳洲籍的亞桑傑現年50歲，因棄保潛逃於2019年在英國被捕，此前則是在厄瓜多駐倫敦大使館藏匿7年，躲避被引渡至瑞典，因他被控在當地涉及性侵案，不過那些指控其後已全數撤銷。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

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