維珍銀河重新銷售太空旅行門票

（法新社華盛頓15日電） 去年把創辦人布蘭森（Richard Branson）送上太空後，維珍銀河公司（Virgin Galactic）明天將重新向大眾販售太空旅行門票，每張售價45萬美元。

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機票先前僅提供給繳納訂金候補者，但現在將開放給所有人購買。

執行長柯格拉齊（Michael Colglazier）聲明指出：「我們計畫今年稍晚展開商業服務，提供前1000名客戶登機，為啟動定期營運並擴大機隊提供穩健基礎。」

2004年創辦的維珍銀河去年7月高調試飛成功，但之後就沒有進一步進展。去年10月維珍銀河宣布進入「擴增時期」，升級機隊安全之外，與義大利空軍（Italian Air Force）的合作試飛也延後到今年。

維珍銀河目標今年下半年載送首批付費乘客，在這個剛萌芽的太空旅遊產業，發展落後於已把旅客送上太空的競爭對手藍源（Blue Origin）以及馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）。

維珍銀河的總旅程歷時約90分鐘，乘客會有數分鐘體驗無重力狀態，在機艙內透過17個窗戶欣賞地球美景。

維珍銀河表示，至去年11月已售出700張票。目前的票價（內含15萬美元訂金）遠高於2005至2014年600名候補旅客當時支付的20至25萬美元。

© 2022 AFP