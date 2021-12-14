維解創辦人亞桑傑胞弟：哥哥恐活不過美司法追殺

（法新社紐約13日電） 「維基解密」創辦人亞桑傑的同父異母胞弟、電影製片人希普頓今天表示，亞桑傑的未婚妻昨天透露哥哥曾在10月間小中風，他擔心哥哥恐活不過美國想方設法的司法追殺。

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法新社報導，包括希普頓（Gabriel Shipton）在內約30人今天在紐約英國領事館外聲援亞桑傑（Julian Assange）。示威者包括英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）成員羅傑沃特斯（Roger Waters）和女星蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）。

亞桑傑未婚妻莫里斯（Stella Moris）昨天表示，亞桑傑10月下旬曾小中風，時間正是美國政府對引渡亞桑傑赴美受審遭駁提起抗告的第一天。

在美國政府保證引渡後會給亞桑傑恰當治療、不會懲罰性羈押後，英國上訴法院的法官10日撤銷原裁定發回重裁，示威人士今天為此抗議。

希普頓告訴法新社：「對此非常擔心...對亞桑傑的追殺現只會增加他的壓力。我們十分擔憂他會撐不下去，或在審判過程中就沒命了。」

亞桑傑因2010年維基解密（WikiLeaks）釋出數以千計的美軍機密檔案而遭美方通緝，檔案揭發美國在阿富汗與伊拉克戰爭的爭議細節。

美國若成功引渡，亞桑傑將面臨多項刑事罪名，包括間諜罪及密謀駭入政府電腦等。英國下級法院法官今年1月以50歲的亞桑傑在美國司法體制內有自殺風險為由，駁回美方的引渡聲請。

律師先前多次以亞桑傑長期幽閉下身心受創為由，試圖阻止引渡。

2010年11月，亞桑傑捲入性侵案件棄保潛逃而遭瑞典檢方通緝；同年12月，身在英國的亞桑傑向倫敦警方自首；此後他在厄瓜多駐倫敦大使館藏匿7年直到2019年，接着他因性侵案違反保釋規定而坐牢50周，雖然性侵指控後來撤銷，但他仍被依有逃亡之虞遭羈押。

蘇珊莎蘭登今天告訴亞桑傑的支持者：「無論你對亞桑傑看法如何，他的案子攸關的是新聞自由而非娛樂。」

她說：「必須讓大眾知道，一旦此案（審判程序）走下去，新聞自由就死定了。」（譯者：紀錦玲）

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