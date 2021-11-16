網壇壞小子籲取消澳網

（法新社雪梨16日電） 澳洲網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）今天呼籲取消澳洲公開賽，還出人意表地對拒絕公開疫苗接種狀態的球王喬科維奇（Novak Djokovic）表達同情。

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基爾喬斯表示，澳網主辦地墨爾本因疫情陷入掙紮，出於對當地的尊重，他認為明年1月這場大滿貫賽事不該如期舉行。

疫情爆發後，墨爾本封城超過260天，基爾喬斯認為，不值得冒着讓疫情捲土重來的風險。他在自己的PODCAST平台No Boundaries表示：「為了墨爾本的人們，我不認為澳洲公開賽應該如期舉行。」

「（墨爾本）封城多久？好像是275天？」

但維多利亞州體育廳長帕庫拉（Martin Pakula）不同意基爾喬斯的說法。帕庫拉說，他不懂基爾喬斯此言的邏輯。

帕庫拉告訴記者：「墨爾本人、維多利亞州人，坦白講，全澳洲人，都非常期待大滿貫賽事，我們的經濟需要，心理也需要。」

今年澳網延後舉行，選手被迫在旅館隔離兩周，比賽期間澳洲當局還突然宣布墨爾本封城5天。

主辦單位堅持2022年澳網會如期舉行，但只有完整接種疫苗的選手可入境澳洲，無須隔離或待在生物安全泡泡區（bio-secure bubble）。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）先前表示，不會為未接種的選手提供豁免，讓人懷疑9度澳網男單冠軍喬科維奇能否順利挑戰衛冕。

基爾喬斯與喬科維奇關係不睦，但基爾喬斯今天似乎軟化立場說，美國職籃NBA球星厄文（Kyrie Irving）因拒打疫苗錯過開季，但喬科維奇應獲准參賽。

基爾喬斯表示：「凱里（厄文）和諾瓦克（喬科維奇）…貢獻這麼多，犧牲這麼多，他們是全球性的運動員，受到數以百萬計人景仰。」

「我只是認為，強迫人打疫苗很不道德。我接種了兩劑，但我不認為應該強迫任何人（接種），不應該說『你不能來這裡打球，因為你沒打疫苗』。」

© 2021 AFP