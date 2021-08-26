網瘋牛奶籃挑戰不惜從高處重摔 醫師警告恐癱瘓

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（法新社洛杉磯25日電） 美國醫療專家今天警告，民眾不應隨意嘗試近日在社群媒體上爆紅的「牛奶籃挑戰」，也就是走過堆疊成金字塔狀、難以平衡的牛奶塑膠籃，多數挑戰者最後都重摔在地。

熱門短影音應用程式TikTok和其他社群媒體網站近日大量湧現美國和其他地區民眾試圖攀上牛奶籃頂端的影片，不過這些人最後多半都挑戰失敗，摔個狗吃屎。

多數影片中，挑戰走牛奶籃的人最後都慘摔在垮掉的牛奶籃上或地面，看似相當疼痛，旁觀者用手機錄下整個過程。

堪薩斯大學醫療系統（University of Kansas Health System）急診醫師甘農（Chad Cannon）說：「你會有撞擊頭部、頭部流血的風險。如果你摔到牛奶籃上，背部會骨折、癱瘓。」

巴爾的摩市衛生局（Baltimore City Health）也看不下去，稱醫院已經因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情壓力沉重。

巴爾的摩市衛生局官方帳號推文寫道：「由於全國各地COVID-19住院人數攀升，在你嘗試#牛奶籃挑戰（#milkcratechallenge）前，請先洽詢你所在地的醫院，看他們是否有病床供你使用。」

雖然推特（Twitter）和Instagram上今天還持續可以搜尋到這個話題標籤，不過在TikTok上已經搜尋不到結果。

TikTok搜尋結果頁面顯示：「這個字詞可能與違反我們規範的行為或內容有關。促進安全、正向的體驗是TikTok的首要考量。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP