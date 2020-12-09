網站涉及性暴力影片 Pornhub採取措施改革

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（法新社蒙特婁8日電） 「紐約時報」報導指出，在Pornhub上發現有關兒童性虐待和強暴的影片後，成人影音網站Pornhub今天對他們打擊非法內容的相關措施做出說明。

根據紐約時報（New York Times），每年上傳到Pornhub的680萬支新影片中，有很大一部分「或許是成人合意性交的影片，但有許多是有關虐待兒童和非自願暴力的影片」。

紐約時報稱，Pornhub也允許用戶直接從網站下載影片，意即可讓任何人毫無限制地重新轉發那些影片。

Pornhub發表聲明說：「今天，我們採取重大措施進一步保護我們的社群。」

Pornhub補充道：「未來，我們將僅限可正確辨識身分的用戶上傳影片。我們已經禁止讓人下載影片。」

今後，只有內容合作夥伴和透過影片獲得廣告收益的人，才能將影片上傳到網站。

聲明中說：「在新的一年，我們將實施確認身分的程序，任何使用者只要成功完成身分認證流程後，就可以上傳內容。」

Pornhub表示，付費下載仍是可行的，並且加強了審核的程序。

萬事達卡（Mastercard）和威士（VISA）昨天對他們與Pornhub的商業關係進行調查，表示若該網站並未依循法律，他們將與Pornhub的母公司MindGeek斷絕往來。

Pornhub透過聲明告訴法新社，他們對有關兒童性虐待內容採取「零容忍」政策。

© 2020 AFP