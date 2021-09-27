網紅注意了 埃及要對網路內容創作者課稅

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（法新社開羅26日電） 隨着愈來愈多人在網路平台上尋求謀生之道，埃及當局表示，在最新徵稅行動中，將對社群平台的內容創作者課稅。

法新社報導，埃及稽徵機關昨天發布聲明表示，凡年度賺超過3萬2000美元（新台幣約89萬元）的部落客和YouTuber都必須繳稅。

埃及是阿拉伯世界人口最多的國家，超過1億人，根據官方數字顯示，境內網路普及率達60%。

當局課稅舉措在社群媒體掀起議論。

一名埃及民眾在推特（Twitter）寫道：「窮困的賣菜攤販要被課稅，也該向富人徵稅。」

另外有人說，這項最新決定會導致網路內容創作者出走。

還有網路鄉民說：「政府若要對YouTuber課稅，那麼最起碼也應提供我們較好的網際網路環境，取消流量限制方案。」

稽徵官員克希克（Mohamed Keshk）昨晚接受民營電視台專訪時說，未遵守新賦稅規定者將以逃漏稅論處，最高處以5年有期徒刑。

親政府的深夜電視節目主持人阿迪布（Amr Adib）則質疑如何執行這項徵稅行動，問說：「坊間到底有多少部落客？」

他還說：「財政部長明明知道有數以百萬計民眾沒有繳交公平份額的稅款，他們在逃稅。」

自2018年以來，埃及當局就把追蹤者超過5000的社群媒體用戶納入管理，這些人若上傳「假新聞」將會被起訴。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP