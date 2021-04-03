網路巨頭泄漏用戶資料？美參議員要求說清楚

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（法新社舊金山2日電） 美國聯邦參議院一個跨黨派團體致函主要的網路廣告交易平台，當中包括Google和Twitter，詢問它們是否將用戶資料出售給外國實體。外國實體可能用來勒索或達成其他惡意目的。

為了決定用戶在網頁載入時看到哪些個人化廣告的即時競價機制中，數百家企業會收到用戶的個人資訊，包括搜尋紀錄、IP網址、年齡和性別。

根據俄勒岡州民主黨籍聯邦參議員懷登（Ron Wyden）辦公室說，有關即時競價過程收集用戶資訊出售問題的信函也發送給AT&T、Index Exchange、Magnite、OpenX、PubMatic和威瑞森（Verizon）。

信函中表示：「鮮少美國人意識到，一些參與拍賣者正在汲取和儲存『投標流』數據，以彙編詳盡的個人資料。」

「這些資訊將是外國情報機構的金礦，它們可以利用這些資訊為網路攻擊、勒索和影響競選活動提供資訊和強化。」

信函中寫道：「這些資料正公開出售給任何有信用卡的人，包括對衝基金、政治活動，甚至是政府。」

根據新聞稿，信函中向這些公司詢問的問題包括在提供廣告競標過程中收集人們哪些訊息，以及有哪些外國公司從它們那裡購買這些資料。

這些公司必須在5月4日前予以答覆。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP