緩解卡車司機荒 英國鬆綁送貨頻率限制

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（法新社倫敦15日電） 英國為了緩解在耶誕節前恐爆發的供應鏈危機，今天宣布放寬外國卡車司機到英國送貨和載貨的頻率規定。

法新社報導，根據英國現行規定，來自歐盟國家的卡車司機7天內僅可以到英國載貨、卸貨2次。放寬規定後，能在2周期間內，不限次數運送貨物，而英國政府希望，這能在耶誕節之前實施。

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）告訴「天空新聞網」：「這相當於讓路上多了數千名卡車司機…將會在年底前實施。」

全世界正從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的封城令中解禁，加上英國因為脫歐導致外國卡車司機短缺，使得全英爆發供應鏈問題。

夏普斯表示，英國在7大工業國（G7）當中，經濟成長最快速， 因此運輸壓力非常大；但他承諾，所有人在耶誕節前都能收到貨品。

英國港口協會（British Ports Authority）13日警告，由於供應鏈危機，全球最大的貨櫃港口在未來6到9個月仍會呈現壅塞狀態。

在這項黯淡的預言發布前一天，全球最大貨櫃海運業者馬士基集團（A.P. Moeller-Maersk A/S）才表示，因為貨物壅塞，將會避開英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。

英國政府14日也宣布，將會簽發800張臨時簽證，讓外國屠夫到英國殺豬。屠宰業警告，由於勞工短缺，多達15萬頭豬恐面臨撲殺命運。

© 2021 AFP