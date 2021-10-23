緬甸上萬軍人集結北部 聯合國憂引發人權災難

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聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）說：「我們都應與緬甸北部地區的民眾一樣都有心理準備，預期將出現更大規模的殘暴罪行。但我真心希望我的預測是錯的。」

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，緬甸有超過1100人在政府血腥鎮壓異議人士中被殺，超過8000人遭逮捕。

安德魯斯向聯合國大會呈交年度緬甸人權報告的調查結果，他說已接獲情報得知，有好幾萬緬軍與重型武器正運往緬北與西北部動蕩不安的地區。

他說調查報告也指出，緬甸軍政府可能涉及犯下違反人道罪與戰爭罪。

安德魯斯說：「這些手法讓人想起緬甸軍方2016年與2017年在若開邦（Rakhine State）對洛興雅人發動種族滅絕攻擊前所使用的手段。」

2017年，緬甸安全部隊在哨所遭洛興雅武裝團體襲擊後展開報復鎮壓，逼得約74萬名洛興雅人逃出若開邦，聯合國批評緬甸軍方等同種族滅絕。

安德魯斯敦促各國斬斷對緬甸軍政府的金援，別提供所需的武器或承認其合法性，還說緬甸前幾天釋放囚犯，代表施壓起了作用。

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）讓緬甸軍政府吃閉門羹，16日宣布不讓軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）參加即將召開的東協峰會後，敏昂萊18日宣布將釋放5000多名因抗議政變而入獄的人士。

安德魯斯說：「東協宣布不歡迎緬甸軍政府參加即將登場的峰會，對他們造成沉重打擊。」他說軍政府控制的部隊讓25萬人無家可歸，許多被拘禁者遭虐打，還有數十人因此死亡，可信通報指出，也有小孩遭虐打。

© 2021 AFP