緬甸主教與軍頭慶耶誕惹議

（法新社仰光24日電） 緬甸天主教樞機主教薄茂恩因與軍政府領導人敏昂萊共切蛋糕慶耶誕的照片曝光，今天引起眾怒。在敏昂萊領導下，緬甸異議分子遭血腥鎮壓，以基督徒為主的地區也爆發了衝突。

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法新社引述官方媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，薄茂恩（Charles Maung Bo）昨天與敏昂萊（Min Aung Hlaing）一同聆聽耶誕頌歌，並「談論了和平與繁榮事務」。

薄茂恩隨後在他個人推特（Twitter）帳號上傳與敏昂萊會晤的照片，兩人面帶笑容一起切蛋糕慶耶誕。他2015年獲教宗方濟各（Pope Francis）祝聖為樞機主教。

官媒則是刊登兩人並肩坐在耶誕樹前的合照，還有一張照片是敏昂萊捐獻了2000萬緬元（約台幣31萬元）。

對於薄茂恩與敏昂萊談笑風生慶耶誕，網友反應是不以為然。

一名社群媒體用戶在有關兩人會晤的新聞報導下方留言說：「即使在基督徒的教堂遭到焚毀時，他（薄茂恩）仍然同意會見敏昂萊…大家不應前往他的住所祈禱。」

另有網友留言說：「這不能代表天主教徒，為什麼你要和這麼一位殺人兇手一起切蛋糕？」

諷刺的是，今年3月間，緬甸安全部隊鎮壓民主抗爭之際，薄茂恩曾在推特發文稱，「我國的多數大城市有如天安門廣場」，他指的是中國1989年在北京殘酷鎮壓學生髮起的抗爭。

緬甸自軍方今年2月推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府以來，即陷入混亂。當地人權監督團體指出，軍方鎮壓異議人士共造成1300多人死亡。

反政變民兵在緬甸各地紛紛出現，以反擊軍政府，而某些最血腥的戰鬥爆發在以基督徒為主的地區。

美國今年10月曾表示，對報導指緬甸安全部隊在基督徒佔多數的欽邦（Chin State）侵犯人權並摧毀百餘幢民宅和教堂，美方「嚴重關切」。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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