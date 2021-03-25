緬甸全國性黎明示威 安全部隊朝示威抗議者開槍

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（法新社仰光25日電） 緬甸示威民眾走上街頭響應全國性黎明集會，要求重返民主體制，而在緬甸東部的克倫邦傳出安全部隊對反政變抗議者開槍。

克倫邦巴安（Hpa-An）的抗議者在當地時間今天上午6時左右準備沙包，當時大量軍警突襲試圖利用閃光彈清空街道。

一名抗議者在電話中告訴法新社：「在那之後，他們發射橡膠子彈和實彈，約50發。」

「一名學生大腿中彈，目前正在接受治療。」一名當地居民向法新社表示，抗議活動還沒開始，安全部隊就開槍。

儘管警方的鎮壓行動，巴安的抗議民眾繼續進行臨時性集會，遊行市區，做出舉三指抗議軍政府的動作。

根據當地媒體報導，緬甸商業城市仰光部分地區也出現早起的抗議者，帶着紅色氣球在晨光中遊行，標語牌寫着「滾出去，恐怖獨裁者」。

在緬甸第2大城瓦城，大批的醫療工作者帶着旗幟在街頭遊行。

維權人士號召緬甸全國昨天進行沉默罷工（silent strikes），仰光和其他主要城市街頭一片冷清。

瓦城南部的一個村莊在前一晚點起蠟燭，以展現對由被罷黜國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）的支持。這個團體從事反軍政府地下活動。

軍政府已查禁這個團體，並宣布若和他們有任何牽連將被視為「叛國」。

緬甸國營媒體今天也報導，警方已逮捕正逃離仰光，準備前往武裝民兵掌控緬甸東部的14名年輕人。

目前已有數百人逃到克倫邦，克倫民族聯盟（Karen National Union）收容了數百名反政變運動人士。

根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners），目前為止已有280人遇害。

但軍政府公布的死亡人數只有164人，並形容受害人是「暴力恐怖分子」。

© 2021 AFP