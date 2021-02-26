緬甸公務員大規模參與罷工 拒為軍政府工作

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（法新社仰光26日電） 公立醫院被棄置、政府辦公室熄燈、火車未駛離車站…儘管生命和生計可能面臨風險，但許多緬甸公務人員拒絕為軍事執政團工作，希望藉由癱瘓政府部門，來迫使軍方交出權力。

以假名接受法新社訪問的公立大學講師提達（Thida）表示：「軍方必須證明他們能像政府一樣做好治理國家的工作。但如果我們…公務人員拒絕工作，他們奪權的計畫就會失敗。」

自1日發生軍事政變以來這3周，提達拒絕繼續她在網路上的授課。她加入最先由醫療人員發動的全國大罷工，之中許多人已躲起來逃避當局追捕。

從首都到港口，民間企業停工使得辦公室和工廠空無一人，並迫使許多銀行分行關門。

然而公務員紛紛加入抗拒行列，才真的開始讓軍事執政團緊張。

沒有這些公務員，政府無法收稅、寄出電費帳單、進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢，或僅僅是讓這個國家維持運作。

由於疫情造成經濟衰退與外資減少，緬甸原已看似將出現金融危機，如今情況更令人憂心。

緬甸公部門大約有100萬員工，目前仍不清楚有多少人參與罷工。

根據一項群眾外包（crowdsourced）調查，緬甸政府所有24個部會都有人參與；而聯合國的緬甸特別調查員也估計，約有3/4公務員參與罷工。這些人缺席工作崗位正衝擊整個緬甸。

政變領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍本周表示，近1/3醫院不再運作。

國營媒體23日報導，敏昂萊斥責不願意執行任務的醫療人員，他並暗示，仍在工作的醫生和教師將很快會收到現金獎勵。

一位醫生告訴法新社，人力不足代表他的醫院必須拒絕新的病患。但醫療人員已成立「掩護小組」，專門為遭當局開槍而受傷的示威者提供緊急治療。

一位分析家表示：「軍方沒有料到會有這麼多公務員參與罷工，導致國家機器停擺。」由於緬甸軍方至今已逮捕超過700名批評者，因此這位分析家要求匿名。

他說：「不合作運動要造成影響，不一定得依靠所有機構都參與，而是要靠主要機構癱瘓軍方取得稅收，以及發送到全國機構的能力。」

政府癱瘓的程度今天會更為明顯，因為緬甸軍方的所謂國家領導委員會（State Administration Council ）在這一天必須支付全國公務員薪水。

負責支付政府人員薪水和退休金的緬甸經濟銀行（Myanmar Economic Bank, MEB）因為罷工而陷入困境。但國營媒體卻駁斥政府發不出薪水是「沒有根據的謠言」。

有個跡象顯示軍方領導人愈來愈感不安，就是國營媒體幾乎每天都對公務員喊話，要他們回到工作崗位，否則面臨法律制裁。此外，當局也連夜逮捕參與不合作運動的人。

緬甸經濟銀行的員工表示，參與不合作運動的公務員面臨越來越大的壓力。

曾領導1988年反軍事統治示威的敏哥奈（Min Ko Naing）呼籲政府員工繼續罷工。他在臉書（Facebook）表示，這是迫使軍方下台最重要的因素。

但是這項策略也必須付出個人代價。在可預見的未來，大學講師提達可能領不到薪水，她說：「我有一些存款，將先拿來用。我了解，要對抗軍事執政團，我們必須做一些犧牲。」

已有一些協助公務員的團體成立，包括對他們提供糧食和住所。此外，被罷黜的文人政府也誓言，一旦民選政府恢復執政，將會補償他們失去的薪資，這也讓包括提達等人燃起希望。

提達說：「我並不擔心失去工作，因為我堅信，緬甸一定能重建民主。」

© 2021 AFP