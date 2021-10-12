緬甸前總統溫敏出庭 首度透露遭軍方拘捕細節

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（法新社仰光12日電） 遭罷黜緬甸總統溫敏（Win Myint）的律師表示，溫敏12日就「煽動罪」首度出庭應訊時，透露自己在2月政變發生當日，拒絕了一項要求他下台以自救的協議。

律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）表示，現年69歲的溫敏在法庭上回憶指出，2月1日政變當天一大早，2名資深軍官進入他的房間，並「要求他以健康狀況不佳為由，辭掉總統一職」。

金蒙紹說，結果「總統拒絕對方的提議，還說他身體狀況很好。那些軍官警告，如果總統不答應，就會受到嚴重傷害，但溫敏告訴他們，他寧死也不會辭職。」

政變當天，首都奈比多（Naypyidaw）各地都發生了這類拂曉突襲事件。許多文人官員遭到拘押，緬甸再度淪入軍方掌控。

溫敏是前文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的長期盟友。如今他面臨一連串指控，包括煽動、煽動叛亂等。

溫敏和翁山蘇姬的律師上周表示，他們不會在煽動罪審判中傳喚辯方證人。

翁山蘇姬將於本月稍晚首次出庭作證。

自政變爆發以來，緬甸境內局勢一直動蕩不安。各地發生大規模示威，邊境地區軍隊與少數族裔叛軍爆發新衝突，經濟急轉直下。

軍方對異議人士進行殘酷鎮壓，具體措施包括槍殺抗議民眾、透過夜間突襲逮捕疑似異議人士、關閉新聞媒體、圍捕記者等。

據當地監督組織，軍政府迄今已冷血殺害逾千名平民。

© 2021 AFP