緬甸動蕩 ICRC、東協特使陸續會軍頭

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社仰光/曼谷3日電） 緬甸發生政變後，社會持續動蕩了4個多月。人道組織紅十字國際委員會主席毛瑞爾今天與軍政府領袖敏昂萊會面，東南亞國家協會（ASEAN）特使明天也將和敏昂萊會談。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，毛瑞爾（Peter Maurer）今天在會中，懇請緬甸軍政府對幾個邊境區域放寬人道援助管道。這些區域在政變過後，民族武裝團體與軍方的戰鬥升溫。

根據聲明，毛瑞爾也要求讓紅十字國際委員會恢復對緬甸監獄的「人道探視與活動」。

日本經濟新聞引述熟悉內情的消息人士指出，敏昂萊（Min Aung Hlaing）並未表態，也沒拒絕毛瑞爾的要求。

另外，緬甸一名高官不具名告訴法新社，汶萊外交事務部第二部長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）與東協秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）今天晚間抵達緬甸首都奈比多（Naypyidaw）。

這名官員說，特使明天上午將與敏昂萊會面，但未提供進一步細節。

緬甸自軍方2月1日發動政變以來，情勢一片混亂、經濟已然癱瘓。根據當地監督組織，軍方採取行動鎮壓異議，釀成超過800人死亡。

© 2021 AFP