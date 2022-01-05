緬甸危機四伏 柬埔寨：具爆發內戰所有要素

（法新社新加坡5日電） 柬埔寨總理洪森（Hun Sen）即將出訪危機四伏的緬甸，這個東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國警告，緬甸具備「爆發內戰的所有要素」。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸去年爆發軍事政變以來，局勢一直動蕩不安，超過1400人在維安部隊掃蕩異己的鎮壓行動中喪命。

今年東協輪值主席國柬埔寨的總理洪森，本月7、8日將出訪緬甸，盼能緩解危機。

然而，柬埔寨外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）警告，前景很不看好。他說：「緬甸政治、安全危機正在加深，已引發經濟、衛生和人道危機。」

「我們認為，內戰所有要素現都在檯面上了。」

「當地有兩個政府、多個武裝部隊、民眾在從事他們所謂的公民不服從運動，全國各地還有游擊戰。」

巴速坤是3日在新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）主辦的演說中發表上述言論。

這場活動是按照「皇家國際事務研究所原則」（Chatham House Rule）進行。如果一個會議按此一原則舉行，與會者可以使用在會議中得到的訊息，但不得透露發言人與其他與會者的身分與所屬機構。

柬埔寨外交部昨天已許可法新社報導巴速坤的評論。

針對有人批評，洪森出訪緬甸等同認可了緬甸軍政府的合法性，對此，巴速坤提出反駁，說柬埔寨「當下的焦點是改善緬甸局勢」。

他表示，種種努力會聚焦在和平路線圖，以及東協各國領袖去年達成的「五點共識」。

洪森這次出訪「是替進展鋪路」，因為這將「創造一個建設性的環境來進行包容性對話、促進相關各方的政治信任」。

© 2022 AFP