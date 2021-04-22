緬甸危機方興未艾 考驗周末登場東協峰會

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（法新社仰光22日電） 泰國資深官員今天表示，周末舉行的東南亞國家協會領袖峰會討論緬甸政變危機，將考驗東協的信譽和團結。與泰國西部接壤的緬甸境內，死亡人數和暴力事件正不斷升高。

根據當地監測團體表示，自2月1日緬甸軍方發動政變推翻文人政府領導人翁山蘇姬以來，緬甸安全部隊已殺害至少739人。

根據聯合國特使安德魯斯（Tom Andrews）表示，緬甸軍方已加緊使用致命武力，試圖平息反對軍政府的大規模抗議，目前估計有25萬人流離失所。

東協10個國家領導人及外交部長將於24日在雅加達針對日益加劇的緬甸危機舉行會談。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，緬甸軍政府領導人敏昂萊將前往印尼參加峰會，這是他自2月1日發動政變以來首度出訪。

敏昂萊的參與激怒維權人士、人權組織和由遭到罷黜緬甸議員組成的影子政府。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）和泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天上午通電話討論這次峰會。

根據新聞聲明內容，在談話中，帕拉育承認緬甸局勢是地區和平與穩定的棘手議題。

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）證實，帕拉育將派外交部長董恩（Don Pramudwinai）代他出席，因為他必須留在國內處理困擾泰國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

塔尼說，東協國家意識到國際上期望從會談中取得具體成果。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人今天表示，杜特蒂將不會參加周末在雅加達舉行的東協峰會。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP