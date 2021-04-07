緬甸反對團體控軍方濫權 18萬件證據說分明

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（法新社仰光7日電） 一個代表緬甸被推翻文人政府的團體今天說，已經收集18萬件證據顯示軍政府侵害人權，包括酷刑拷打和法外處決。

緬甸軍方2月1日罷黜文人領導人翁山蘇姬後，國家一直動蕩不安，有近600人在當局鎮壓反政變抗議時遇害。

由翁山蘇姬所屬政黨遭罷黜國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH）表示，他們的律師將會見聯合國調查人員，討論軍政府被控犯下的暴行。

CRPH在聲明中說：「我們已經收到18萬件證據。這些證據顯示軍方大規模侵犯人權。」

聲明說，其中包括超過540起法外處決、10名遭到拘留囚犯死亡、酷刑拷打、非法拘留和不成比例地對和平抗議使用武力。

自從軍方政變以來，呼籲恢復民主和釋放翁山蘇姬的示威活動幾乎每天撼動緬甸。

公務員、醫生和其他關鍵工作人員已放下手邊工具，參與阻止軍方統治國家的公民不服從運動。

安全部隊使用橡膠子彈和實彈驅散集會，拘留數千名維權人士，並在夜間突襲抓人。

緬甸監督團體政治犯援助協會（AAPP）表示，581名平民在鎮壓中喪生，2700多人被捕。近50名死者是兒童。

據AAPP表示，由於許多抗議活動支持者和翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）維權人士現在躲藏起來逃避逮捕，軍政府越來越常扣留他們家人作為人質。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP