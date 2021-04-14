緬甸反政變民眾潑紅漆 誓言恢復民主

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（法新社仰光14日電） 緬甸反政變示威民眾今天在大街上潑紅漆，象徵示威運動血流成河，以及政變以來已有超過700人死於軍事鎮壓。有人高舉染上紅漆的三指，紀念犧牲者的同時表達奮戰到底的決心。

自緬甸軍方2月1日發動政變、軟禁民選領袖翁山蘇姬以來，政府功能停擺、經濟停滯，軍方肆無忌憚武力鎮壓各地大規模示威行動。當地監督團體證實至少714名平民死亡，且實際人數恐遠高於此。

本周是緬甸新年潑水節，傳統上民眾會在街頭熱鬧打水仗歡慶，如今慶祝活動全都取消。

示威者以潑水節作為號召，各地城鎮的公車站與人行道上今天都被潑上紅漆。

來自仰光的一名示威者告訴法新社：「『流血示威』的目的，是要記得那些為爭取民主而犧牲的烈士。」

他說：「我們不應該歡樂過節，我們必須為流血犧牲的烈士感到傷悲，我們必須竭盡所能奮戰到底。」

在緬甸第2大城瓦城（Mandalay），街頭也可見紅漆四濺，上頭寫着「軍事獨裁垮台」、「推翻恐懼的時代」、「街道上的血還沒幹」。

示威者在仰光郊區的一處人行道上潑了一地紅漆，上頭寫着：「親愛的聯合國你們好嗎？我希望你們安好，但就緬甸而言，我們都快死了。」

© 2021 AFP