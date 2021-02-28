緬甸反政變示威當局暴力清場 傳至少3死

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（法新社仰光28日電） 緬甸安全部隊今天暴力驅散國內各地的反政變集會，南部土瓦市傳出至少3名抗議者在鎮壓行動中死亡。

緬甸軍政府本周末加強使用武力對付大規模街頭運動。這些民眾要求軍方交出權力，同時釋放被驅逐下台的文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

緬甸軍警為試圖遏制國內的公民不服從運動，近幾周曾對示威者發射橡膠子彈、施放催淚瓦斯和水炮，還傳出使用實彈的零星個案。

當局今天上午再度動員大批軍警，以驅散國內幾個區域因響應網路號召而不斷增加的群眾。

根據一名醫師志工和當地媒體報導，維安部隊在南部沿海樞紐土瓦市（Dawei）朝集會群眾進逼時，共有3 人死亡、至少20人受傷。

救護人員瞥紹亨（Pyae Zaw Hein）告訴法新社，3 名死者「遭實彈擊斃」，傷者則是被橡膠子彈擊中。他說：「可能還有更多人員傷亡，因為一直有傷者進來。」

當地媒體「土瓦觀察」（Dawei Watch）證實這次事件有3人喪命。

在商業重鎮仰光市（Yangon）的市中心，員警在抗議預計開始時間的幾分鐘前展開清場，但目前還不清楚警方是否動用實彈。

人在仰光市中心區域的29歲小學老師艾美喬（Amy Kyaw）說：「我們一到，警方就開始射擊。他們沒開口警告，有人受了傷，一些老師還躲在鄰居家。」

社群媒體直播的畫面顯示，維安部隊在仰光使用催淚瓦斯驅離一些民眾，在更往北的文化之都瓦城（Mandalay）也動用了水炮。

自2月1日軍方接管政府以來，緬甸持續出現大型示威，還有人發起公民不服從運動，鼓勵公務人員罷工。

今天的鎮壓行動，與當局昨天在緬甸各地的一波暴力行動情況類似。昨天的反政變集會群眾雖然憤怒，但大致和平。

數名記錄昨天維安部隊攻擊行動的記者遭到拘留，其中包括一名仰光的美聯社攝影記者。警察還在仰光市主要大學附近發射數枚閃光彈來清場。

根據監督團體「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners），緬甸自發生政變以來，已有超過850人遭到逮捕、指控或判刑。

預料這項數字將在周末的鎮壓過後大幅攀升。國營報社報導，光是昨天就有479人被捕。

© 2021 AFP