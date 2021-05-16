緬甸反軍事統治衝突不斷 至少6民兵遭軍方殺害

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（法新社仰光16日電） 緬甸反軍方統治的民兵組織今天說，境內發生幾天的衝突後，至少有6名反軍方民兵被殺；英國和美國都譴責軍方對平民的暴力。

自從軍方在2月1日政變中推翻文人政府領導人翁山蘇姬以來，緬甸一直動亂不安。政變引發大規模抗議，軍方試圖用致命武力平息。

反抗軍事統治的一些人成立使用自製武器的地方民兵，保護自己的城鎮免受安全部隊的侵襲。根據緬甸監督團體表示，安全部隊已造成至少790名平民喪生。

緬甸西部欽邦（Chin）敏達縣（Mindat）已成為動亂的熱點，一些居民建立欽邦防衛部隊（CDF）。

欽邦防衛部隊發言人表示，本周「我們至少有6名成員被殺、10多人受傷」。他說，還有5名敏達縣居民被軍方逮捕。

由於全國各地的行動數據被封鎖，有關戰鬥的細節公開得相當緩慢，而由於當地人害怕遭到報復，實地核查變得更加困難。

這名不願透露姓名的發言人告訴法新社，欽邦防衛部隊戰士放火燒毀幾輛軍用卡車，並伏擊增援部隊，軍方則用大炮攻擊城鎮。

他說，欽邦防衛部隊今天已撤退到叢林中。

他說，敏達縣從13日開始就處於戒嚴，留在當地的居民因為害怕成為軍方的目標而不敢離開家園。

美國和英國駐緬甸大使館15日對敏達縣動亂示警，呼籲安全部隊停止暴力。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP