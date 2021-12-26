緬甸小鎮逾30人遭屠殺 兒童慈善機構2人下落不明

（法新社曼谷25日電） 緬甸東部一座城鎮包含婦女兒童在內的30多具遺體被人燒得焦黑，拯救兒童基金會（Save the Children）2名成員也下落不明。

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緬甸軍方今年2月發動政變，全國迄今動蕩不安。為抵抗軍政府，「人民防衛部隊」（People's Defence Forces）在全國各地如雨後春筍般湧現，讓軍方陷入無止境的血腥衝突與報復之中。

今天出現在社群媒體的照片顯示，東部克耶邦（Kayah State）普盧索鎮（Hpruso）一條公路上有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車，車內有多具燒焦遺體。

觀察組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）表示，經查核，當地媒體和抗議人士說法無誤，即「包括婦孺內的35人於12月24日在普盧索鎮遭軍方焚燒殺害」。

拯救兒童基金會今晚表示，旗下2名緬甸工作人員遭到牽連，至今下落不明，但這兩人的「私人車輛證實遭到攻擊、被火燒毀」。

拯救兒童基金會透過聲明表示，這兩名人員當時剛執行完人道工作，正在返家的路上。這起事件已使得基金會暫停多個地區的任務。

執行長艾辛（Inger Ashing）說：「有人針對無辜平民和我們工作人員發動暴力行為，讓我們深感震驚。拯救兒童基金會員工是致力奉獻的人道主義者，支持緬甸各地數以百萬計有需要的兒童。」

今年10月時，拯救兒童基金會位於西部丹郎鎮（Thantlang）的辦公室，也在反抗人士與軍政府的衝突之中遭軍政府的炮火摧毀，另有數十間房屋被夷為平地。

緬甸軍政府先前的說法則是，他們的軍隊昨天在普盧索鎮試圖攔下7輛駕駛方式「可疑」的車輛，隨後遭到攻擊。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）向法新社表示，軍隊在接下來的衝突中擊斃一些人，不過並未提供細節。

© 2021 AFP