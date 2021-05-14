緬甸撤告 釋放日籍記者北角裕樹

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（法新社仰光14日電） 日籍記者北角裕樹先前在採訪緬甸政變餘波時被逮捕，日本政府今天表示，在外交斡旋下，北角所受指控都已撤銷，即將返國。

北角上月被捕後，一直關押在仰光的音山監獄（Insein Prison）。

在緬甸軍政府鎮壓反政變抗議群眾的過程中，至少有80名記者被捕。根據獨立監督組織「報導東協」（Reporting ASEAN）統計，緬甸全境現有45名記者和攝影記者被拘留。

日本外務大臣茂木敏充證實，北角最快今天會被送回日本。茂木表示，日本透過「不同管道」敦促緬甸釋放北角，過程「很費勁」。

茂木在東京對媒體說：「在這些努力下，緬甸當局昨天宣布會撤銷告訴。」他還說：「目前，日本駐緬甸大使館正在協助，幫他把東西從公寓搬出來，讓當事人得以返國。」

國營的緬甸廣播電視台（MRTV）昨天報導，「為與日本和解並改善雙邊關係」，對北角的指控都已撤回。國營媒體提到，稍早的調查結果顯示，北角「支持示威群眾」。

緬甸新修訂的刑法將散播假新聞、批評政變或鼓勵軍人及公務員違抗視為犯罪，北角是依據新法而被告。一旦被定罪，須面臨最長3年有期徒刑。

北角曾於今年2月被捕，但很快獲釋，他是政變發生後被告的外國記者頭一人。另有一名波蘭籍攝影記者3月在採訪示威時被捕，近兩周後獲釋，被逐出緬甸。

當地維權團體估計，自2月1日政變後，緬甸各地爆發示威，安全部隊迄今已殺害逾780人。

© 2021 AFP