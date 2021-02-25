緬甸政局動蕩 31國NGO籲聯合國祭武器禁運

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（法新社紐約聯合國總部24日電） 來自31個國家近140個非政府組織今天連署公開信，呼籲聯合國安理會緊急對緬甸實施武器禁運。緬甸本月初發生軍事政變，政局陷入動蕩。

這封信寫到：「聯合國安理會應該緊急對緬甸實施全球武器禁運，以因應這場軍事政變，並阻止軍政府進一步濫權。」

信中繼續寫道：「允許轉運武器到緬甸的各國政府，包括中國、印度、以色列、北韓、菲律賓、俄羅斯和烏克蘭，應該立即停止供應任何武器、彈藥和相關裝備。」

上述被點名的國家中，有3國目前為安理會成員國，即擁有否決權的永久成員國中國、俄羅斯，以及非永久成員國印度。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅思寫道：「鑒於對洛興雅人（Rohingya）的大規模暴行、數十年來的戰爭罪行，並推翻民選政府，聯合國安理會起碼能做的，是對緬甸施行全球武器禁運。」

包含數十個亞洲非營利組織簽字的這封信寫道：「安理會也應該實施鎖定目標的制裁措施、全球旅行禁令，並凍結軍政府和軍事集團領導階層的資產。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP