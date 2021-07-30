緬甸政變將滿半年 疫情下民眾持續抗爭

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（法新社仰光30日電） 緬甸今年2月1日發生軍事政變，民選政府實質領袖翁山蘇姬遭拘留，至今超過900人在血腥暴亂中身亡，數千人被捕。政變將在8月1日屆滿6個月，儘管疫情肆虐，緬甸的抗爭仍持續中。

回顧2月1日政變當天，軍方展開破曉突襲，翁山蘇姬與她的幕僚遭到軟禁。這場政變結束了緬甸10年以來的民主實驗，回歸曾經長達半世紀的軍事統治。

翁山蘇姬的緬甸全國民主聯盟（NLD）在2020年11月的選舉獲得壓倒性勝利，軍方以大選存有「大規模舞弊」和選委會未適當因應為由，將政變合理化，但受到全球譴責，從教宗方濟各到美國總統拜登都替翁山蘇姬發聲。

民間的反抗從人民敲打鍋碗瓢盆開始，這種動作在緬甸傳統上是用來驅趕邪靈。軍政府企圖封鎖社群平台，包括緬甸人普遍愛用的臉書等，其後更採取夜間斷網措施。

在2月6、7日周末，大批民眾上街示威，要求釋放翁山蘇姬。接下來數周，全國各城市和村莊的抗爭規模擴大到總計數十萬人。

工人在2月8日舉行全國罷工。2月9日，群眾在首都奈比多（Naypyidaw）示威遊行，警方朝群眾開槍，擊中1名19歲女孩頭部。女孩在10天後身亡，成為首位死亡的示威民眾。

華府很快宣布對多名緬甸軍事官員實施制裁，包括緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），英國與歐盟跟進。

3月11日，軍方對街頭抗爭的鎮壓升級，國際特赦組織（Amnesty International）表示，已記錄下軍政府的暴行，包括對手無寸鐵的示威民眾動用戰地武器。

次日，聯合國人權專家指控緬甸軍方，犯下違反人道罪。

3月27日緬甸軍人節，超過100名平民在示威時慘遭殺害，是政變以來最血腥的一天。

在街頭抗爭之外，由遭到罷黜的翁山蘇姬所屬政黨議員組成的影子政府 「全國團結政府 」（National Unity Government）努力爭取國際支持，並在翁山蘇姬缺席的情況下，領導反抗軍政府。

不過全國團結政府內部嚴重分裂，一方是效忠翁山蘇姬的守舊派，另一是渴望革新的進步派。這個影子政府最近邀請緬甸洛興雅（Rohingya）族加入對抗軍政府行列，而原本的翁山蘇姬政府甚至避談洛興雅。

6個月已過去，對許多現仍抗爭的民眾而言，這場革命必須超越翁山蘇姬數十年前領導的運動，以永久根除軍方主宰緬甸的政治與經濟。

一名33歲的醫師因為加入抗爭遭到革職。他告訴法新社： 「我們罷工不是為了（翁山蘇姬的）緬甸全國民主聯盟，而是不希望我們的下一代和我們一樣活在軍事統治之下。」

© 2021 AFP