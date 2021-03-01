緬甸政變後首開庭 翁山蘇姬視訊應訊

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（法新社仰光1日電） 緬甸民選政府實質領袖翁山蘇姬2月1日在軍政府發動的政變中被拘捕後便未再現身，她今天透過視訊面對法院開庭，據稱看起來健康情況還可以，就是略嫌消瘦。

市朝無武裝的示威者開火，聯合國表示有確切資訊顯示至少18人死亡。

監督團體「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）估計，自軍政府2月1日政變以來，已有約30人死於鎮壓。

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕民選領袖翁山蘇姬和所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）許多高層，並宣稱去年11月大選舞弊，而全民盟當時大獲全勝。軍方奪權引發數以十萬計民眾走上街頭，緬甸局勢自此陷入動蕩之中。

緬甸軍政府此舉終結了僅肇生10年的民主政治，75 歲的翁山蘇姬被捕後一直未現身，而軍方稱大選舞弊實屬證據薄弱

緬甸軍政府給翁山蘇姬安的兩項指控更被國際社會嗤之以鼻，指控她涉及疫情期間違法進口無線對講機和舉辦造勢集會，據報導翁山蘇姬被關在首都奈比多。奈比多是軍方在過去獨裁統治期間所建的偏遠都城。

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴法新社，他在今天排定的庭訊前仍無法與翁山蘇姬講上話。今天的庭訊主要是準備庭，翁山蘇姬也很可能僅為視訊應訊。

金蒙紹表示，希望法院能正式核准他作為翁山蘇姬辯護律師的身分，「若不立即讓她有辯護律師...會對她十分不公」。

老練人權律師的金蒙紹說，準備庭的重點放在審理程序安排和訂出審理相關期程。

© 2021 AFP