緬甸政變後 年輕世代既想反抗又擔心鎮壓

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（法新社仰光4日電） 緬甸1日爆發軍事政變後，年輕世代低調待在家中，一方面在社群媒體上瘋狂關注有關逮捕的謠言，一方面評估是否要走上街頭公然反抗軍方。

自從緬甸軍方1日破曉突襲拘禁文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和數名重要閣員後，緬甸民眾對於國家初生的民主戛然而止，紛紛在家中醞釀怒火。

緬甸青年世代還太年輕，不記得上次軍方掌權是什麼情況。這回他們表示，如果被奪權的領袖未發出明確信號，或早前民運老將未提供指引，他們不太可能出面對抗目前在街頭來回巡邏的軍隊。

艾耶（Aye）表示：「我們有心理準備，也懷抱憤怒和焦慮。」但接下來是否會出現任何行動，都得由「有能力領導的人」來發動。她和其他接受法新社訪問的緬甸青年一樣，擔心遭到報復而要求隱藏真名。

艾耶生於1988年，當年正是緬甸爆發全國大規模反軍方統治示威，最終有數以千計民眾在冷血鎮壓下喪命。

當年示威潮雖未能推翻軍政府，但促使許多緬甸知名異議人士崛起，包含國際知名度暴升、被視為緬甸反抗勢力代表人物的翁山蘇姬。

翁山蘇姬遭到軟禁期間，艾耶在一處難民營成長。她2015年搬回緬甸，這年正是翁山蘇姬的政黨在大選中贏得壓倒性勝利，取得政權。

艾耶認為，如今隨着軍事政變粉碎緬甸民主的未來，她在商業首都仰光開店的生意前景也被「完全摧毀」。

她和友人可可（Ko Ko）已轉為開始囤積糧食、水和其他必需品，萬一發生逮捕或流血事件，兩人打算將店面當作親近友人的庇護所。

22歲的可可表示，他1日一早起床聽到鄰居播放宣布政變的緊急廣播後，便一直處於震驚困惑狀態。

「大家都知道現在不是抗議的時候。」他說，他和同樣急着提領存款的鄰居在銀行排隊將近一小時，這點更令他擔心。（實習編譯：陳羿/核稿：張正芊）

© 2021 AFP