緬甸政變民主蒙塵 拜登制衡籌碼有限

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（法新社華盛頓2日電） 緬甸軍方發動政變，讓展開10年民主過渡的緬甸重回軍政府時代，考驗美國總統拜登提倡民主決心；專家表示，和當年美國在緬甸孕育民主過渡不同，拜登如今籌碼有限。

緬甸的民主進程最初被譽為前總統歐巴馬的重要成就，這代表一個長期封閉的國家走向開放；當時，拜登是歐巴馬的副手。

緬甸實質領袖翁山蘇姬和多位政府高層昨天突遭軍方拘捕。曾享譽國際的人權領袖翁山蘇姬，因漠視緬甸軍方對少數族裔洛興雅人的暴行，在西方的聲望已大不如前。

拜登今天發表言辭強烈的聲明，呼籲緬甸軍方立即放棄所奪取的權力，並釋放已逮捕的社會運動人士與官員，美國也將對破壞緬甸民主過渡者問責，並檢視已經取消的制裁。

拜登說：「美國會在任何民主遭受攻擊的地方，站出來捍衛民主。」

然而，前美國駐緬甸大使米德偉（Derek J. Mitchell）說，美國已不再擁有和10年前相同的籌碼。

他說：「我認為，洛興雅危機導致形勢嚴重倒退，這顯然有充分理由，因為我們必須大聲疾呼並採取行動，反對這類種族滅絕行動，但代價就是犧牲雙方關係。」

智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）成員迪馬喬（Suzanne DiMaggio）說，拜登政府應嘗試外交途徑，而非走上前總統川普幾乎每天嚷着要祭出制裁的老路。

她說：「對拜登政府而言，緬甸（政變）是出乎意料的初期考驗，拜登政府強調人權和民主是美國外交政策的基石。」

「下一步則是在獲得兩黨國會議員罕見支持的情況下，迅速派遣一名高級特使到奈比多。」奈比多是緬甸15年前新定的首都。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊自居對重建緬甸民主有功，卻在距離正式退役僅剩數個月時間，發動政變取得政權，暴露其政治野心，然而美國能與之抗衡的選項有限。

敏昂萊因指揮緬軍殘酷打壓境內無國籍穆斯林少數族裔洛興雅人，已遭美國列入旅行和金融制裁名單。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞專家希柏特（Murray Hiebert）說：「發表聲明很容易，但要想清楚下一步卻很困難。」

他說：「你還能做什麼？我想你可以制裁幾個軍方企業。那或許會帶來一點壓力，因為它們如此廣泛地深入經濟各個層面。」

美國可以與之協調的主要國家是日本和印度，它們是與緬甸關係友好的美國親密夥伴；緬甸幾天前才從印度獲得150萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

希柏特說，他認為中國實際上與翁山蘇姬關係較好，因為比起緬甸軍方，文人政府對北京的一帶一路倡議較有興趣，但隨着西方國家準備緊縮關係，緬甸軍政府可能別無選擇，只能依靠中國。

拜登承諾將重新聚焦與盟友的關係，東南亞許多國家都希望看見華盛頓制衡北京。

希柏特說：「緬甸情勢讓這項目標變得更加困難。」

© 2021 AFP