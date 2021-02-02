緬甸政變隔天 軍方將領仍牢牢掌控情勢

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（法新社仰光2日電） 緬甸軍方昨天發動精準的政變，並拘禁國家民主英雄翁山蘇姬，今天情勢似乎仍牢牢掌控在軍事將領手中。

緬甸最大城市暨商業首都仰光，今天街頭幾乎不見安全戒備升級跡象。這顯示緬甸軍方未面臨大規模群眾示威，所展現出的安心程度；他們也對國際間排山倒海的譴責聲浪沉默以對。

一名緬甸計程車司機今天一早受訪時說：「我們想站出來表達不滿，但媽媽蘇（即翁山蘇姬，Aung SanSuu Kyi）在他們手上。所以我們此刻能做的不多，只能保持安靜。」

緬甸軍方趕在新國會預定開議前，昨天發動閃電政變，逮捕翁山蘇姬在內數名執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）領袖。軍方以去年11月大選有大規模舞弊為由，替奪權辯護。全國民主聯盟在這場大選贏得壓倒性勝利。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天要求緬甸儘快恢復民主，並警告華府可能重啟制裁。

全國民主聯盟發言人苗紐（Myo Nyunt）對法新社表示，翁山蘇姬和總統溫敏（Win Myint）昨天破曉前在首都奈比多（Naypyidaw）遭到拘押。一名同黨國會議員說，兩人遭到居家軟禁。

一位要求匿名的全國民主聯盟國會議員告訴法新社，他們被告知不需要擔心遭軟禁的翁山蘇姬和溫敏，「然而我們依舊擔心。如果我們能見到他們在家中的照片，會鬆一口氣」。

另一名因畏懼軍方而要求匿名的全國民主聯盟國會議員透露，他們在議員宿舍的生活如常，但整個舍區就像座「露天拘留所」，「我們不準走出去。我們很擔心」。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP