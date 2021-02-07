緬甸斷網仍爆示威潮 傳網路連線已部分恢復

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（法新社仰光7日電） 根據追蹤網路狀態的組織NetBlocks通報，緬甸網路服務今天已局部恢復。儘管當地發生軍事政變後，全國網路連線遭到封鎖，仍抑制不了民眾的怒火和抗議聲浪。

緬甸軍方1日推翻民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，昨天下令切斷全國網路連線。然而在社群網站臉書（Facebook），仍可見到若干直播影片呈現數以千計緬甸群眾在首都仰光街頭遊行抗議。

Netblocks今天稍早表示，目前緬甸網路連線只有平常水準的14%；隨後又在推特發文表示：「緬甸斷訊後，數家供應商證實，當地時間下午2時起，部分網路連線已恢復。」

Netblocks還說，緬甸的社群媒體平台今天下午仍無法登入。不過，緬甸國營電信（MPT）、Ooredoo、挪威電信（Telenor）和Mytel等電信商的手機用戶，目前已能使用行動上網和Wi-Fi連線。

聯合國（UN）指派的緬甸人權特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）今天則在推特發文說，網路斷線具有危險性，也違反人權。

他寫道：「（緬甸）軍事將領現在試圖藉由切斷幾乎所有上網管道，來癱瘓公民抵抗運動，並讓外界無法得知（緬甸）情勢如何。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP